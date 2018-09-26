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26.09.2018
ТАСС

Пилотажная группа "Стрижи" выступит на гран-при "Формулы-1" в Сочи

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Пилотажная группа Стрижи во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в подмосковном Жуковском
Пилотажная группа Стрижи во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в подмосковном Жуковском.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Летчики продемонстрируют гостям соревнований сложные элементы группового и одиночного пилотажа

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пилотажная группа Воздушно-космических сил РФ "Стрижи", летающая на МиГ-29, выступит на гран-при "Формулы-1" в Сочи. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" выступит на 16-м этапе "Формулы-1" Гран-при России в Сочи", - сказали в ведомстве.

По данным ведомства, летчики совершат пролет над местом проведения гонок, а также продемонстрируют пилотаж гостям Олимпийского парка. "Стрижи" выполнят такие сложные элементы группового и одиночного пилотажа, как фигуры "петля Нестерова", "косая петля", синхронные "бочки", "зеркало", "колокол", "роспуск" и другие.

В состав группы входят шесть истребителей МиГ-29.

25.09.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
Компании
Минoбороны РФ
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