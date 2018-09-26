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26.09.2018
ТАСС

Ракетный комплекс "Бастион" произведет стрельбы в Арктике

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РК "Бастион-П"
Самоходная пусковая установка 3С55 и машина берегового комплекса разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит-Б» из состава подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса 3К55 "Бастион-П", входящего в состав 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Береговых войск Северного флота. Март 2016 года.
Источник: Пресс-служба Северного флота

Комплекс недавно доставили на остров Котельный морским транспортом и поставили на вооружение тактической группы Северного флота

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион", поставленный на вооружение тактической группы Северного флота на острове Котельный архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых, выполнит ракетные стрельбы в рамках учений по обороне островной территории России в Арктике. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота.

"Ракетные стрельбы будут выполняться по удаленной мишенной позиции, имитирующей отряд надводных кораблей условного противника", - рассказали в пресс-службе.

Береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Оникс", был недавно доставлен на остров Котельный морским транспортом и поставлен на вооружение тактической группы Северного флота.

Ранее в качестве основного берегового ракетного комплекса, стоящего на вооружении подразделений береговых войск, выполняющих задачи боевого дежурства на острове, использовался БРК "Рубеж". В конце августа в ходе тактических учений он был успешно применен и поразил двумя ракетами "Термит" мишени, установленные в море Лаптевых на удалении более 50 километров от берега.

25.09.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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