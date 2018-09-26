Погибший экипаж Ил-20 представлен к орденам Мужества

Их семьям будет оказана помощь, заявили в Минобороны РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Погибшие при крушении Ил-20 в Сирии военные представлены к орденами Мужества, их семьям будет оказана помощь, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"15 российских военнослужащих, погибших 17 сентября при крушении Ил-20 ВКС России, за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, представлены командованием к награждению орденами Мужества посмертно. Семьям погибших Министерством обороны РФ оказывается вся необходимая поддержка и помощь", - сказали в Минобороны.

Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим после мониторинга наземной обстановки в провинции Идлиб. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В настоящее время на месте падения Ил-20 в 27 км западнее порта Баниас проводится поисковая операция по извлечению из воды тел 15 погибших членов экипажа и обломков самолета.

Минобороны РФ возложило вину за произошедшее на израильские ВВС. По данным российского оборонного ведомства, израильские военные предупредили о нанесении ударов по сирийским объектам всего за минуту и неверно указали направление работы истребителей F-16, что не позволило вовремя вывести Ил-20 из-под удара сирийских систем ПВО и привело к гибели российских военнослужащих. Такая позиция России подкрепляется объективными данными радаров комплекса С-400 и записями переговоров с израильской стороной.