Чили предлагают самолеты ДРЛО

На встрече, состоявшейся 19 июня в Сантьяго (Чили) руководство компании Raytheon и представители ВВС Чили обсудили возможность поставок самолетов ДРЛО для ВВС Чили, сообщает infodefensa.com 24 сентября.

В то время "Рейтеон" предложил Чили самолет ДРЛО Sentinel с радаром с активной ФАР типа Asars-2B. В качестве воздушных платформ для этого оборудования были предложены Bombardier Global Express и Gulfstream G550. Также было заявлено, что компания может интегрировать эту РЛС и сопутствующие элементы на выбранный Чили другой самолет.

ВВС Чили имеет единственный в Латинской Америке самолет ДРЛО Boeing EC-707C Cndor с радаром EL/M-2075 с АФАР производства израильской компании ELTA Systems.

3 апреля специально для ВВС Чили возможности своего самолета ДРЛО Global Eye показала шведская компания Saab.

Генеральный штаб ВС Чили считает, что у страны должны быть современные самолеты ДРЛО, которые могут понадобиться в условиях чрезвычайного положения, внешней войны или международного кризиса, который затронет национальную безопасность Республики Чили. Страна должна быть готова выполнять конкретные военные операции или гуманитарные акции на национальном и международном уровнях, если того потребует обстановка.

Boeing EC-707C Cndor. Источник: forum.militaryparitet.com