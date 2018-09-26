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26.09.2018
Военный паритет

"Геркулес" отремонтирован в Аргентине

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C-130 Hercules
Самолет Lockheed Martin C-130 Hercules ВВС Аргентины.
Источник: janes.com

19 сентября аргентинские военно-воздушные силы (Fuerza Area Argentina: FAA) получили модернизированный национальной компанией Fbrica Argentina De Aviones (FAdeA) транспортный самолет Lockheed Martin C-130 Hercules, сообщает janes.com 24 сентября.

Самолет (б/н TC-70) был модернизирован аргентинскими техниками и инженерами, которые прошли обучение по технологии L3. Всего будет отремонтировано пять C-130, а последние два самолета (TC-64 и TC-66) будут поставлены в 2019 году. Обновления предназначены для поддержания парка аргентинских "Геркулесов" в эксплуатации в течение еще двух десятилетий.

25.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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