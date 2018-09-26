"Геркулес" отремонтирован в Аргентине

19 сентября аргентинские военно-воздушные силы (Fuerza Area Argentina: FAA) получили модернизированный национальной компанией Fbrica Argentina De Aviones (FAdeA) транспортный самолет Lockheed Martin C-130 Hercules, сообщает janes.com 24 сентября.

Самолет (б/н TC-70) был модернизирован аргентинскими техниками и инженерами, которые прошли обучение по технологии L3. Всего будет отремонтировано пять C-130, а последние два самолета (TC-64 и TC-66) будут поставлены в 2019 году. Обновления предназначены для поддержания парка аргентинских "Геркулесов" в эксплуатации в течение еще двух десятилетий.