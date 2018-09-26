ADEX 2018. Азербайджану предлагается французский патрульный корабль

На выставке ADEX 2018, проходящей в Азербайджане на этой неделе, французская судостроительная компания Naval Group объявила о демонстрации морского патрульного корабля OPV 90, сообщает navaltoday.com 24 сентября.

По сообщениям местных СМИ, представители обороны Азербайджана начали переговоры с рядом французских оборонных подрядчиков по поводу приобретения кораблей, ракет и противоминной техники.

Naval Group утверждает, что с OPV 90, уже находящимся на вооружении французского флота, ВМС Азербайджанской Республики получат возможность выполнять ряд гражданских и военных задач, включая контроль за морским движением, защиту морских ресурсов, поисково-спасательные операции, рыболовство, наблюдение за морской средой и гуманитарную помощь.

L'Adroit, первый в своем классе, находится на вооружении с ВМС Франции с 2012 года.

По данным компании, компактная надстройка корабля длиной 87 м оставляет место для для 5-10-тонного вертолета или беспилотного летательного аппарата, в то время как кормовая рампа может выпускать и принимать две надувные лодки с жестким корпусом (rigid hull inflatable boat - RHIB).

Корабль будет оснащен боевой системой управления Polaris (combat management system - CMS). Эта система обеспечивает вахтенного офицера полной картиной тактической ситуации и включает модуль связи, который позволяет обмениваться данными с другими кораблями.