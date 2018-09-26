В Софии презентован F-16 BLock 72

18 сентября в Софии (Болгария) американский концерн, один из крупнейших производителей военной техники в мире Lockheed Martin сделал презентацию истребителя F-16 BLock 72, известного как Viper, предлагаемого для ВВС Болгарии, сообщает BulgarianMilitary.com. Мероприятие прошло в гостинице Arena di Serdica Boutique Hotel.

Мероприятие было организовано Атлантическим клубом Болгарии, председателем которого является доктор Соломон Пасси и при содействии г-жи Калинки Ковачевой, которая является представителем Lockheed Martin в Болгарии и Македонии.

Старший менеджер американской компании Джеймс Робинс заявил, что компания готова предложить Болгарии системы, тренажеры и сервисное обслуживание самолетов до конца их жизненного цикла.

Истребитель F-16 Block 72 является представителем четвертого поколения с обновленными радиолокационным и информационнымb системами, работающими в режиме реального времени, а также системами защиты самолета от крушения и следящими за состоянием летчика и спасающими его в случае потери сознания, а также высокоточными системами оружия с большой дальностью действия. Самолеты пятого поколения как F-22 и F-35 оснащены теми же системными интеграциями, которые превращают F-16 Block 72 в самолет 4+ поколения.