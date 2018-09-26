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26.09.2018
ТАСС

США сертифицировали самолет наблюдения Ту-214ОН в рамках Договора по Открытому небу

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Cамолет Ту-214ОН
Cамолет Ту-214ОН.
Источник: Максим Блинов/РИА Новости

В Минобороны РФ отметили, что это позволит расширить возможности по эффективному выполнению наблюдательных полетов, в том числе и над территориями Великобритании, США и Канады

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. США сертифицировали российский самолет наблюдения Ту-214ОН в рамках Договора по Открытому небу. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны РФ) Сергей Рыжков.

"Сегодня, 24 сентября, в Вене на полях Консультативной комиссии по Договору по Открытому небу, представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию российского самолета наблюдения Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060", - сказал он.

По словам Рыжкова, "сертификация нового самолета наблюдения позволяет нам расширить возможности по эффективному выполнению наблюдательных полетов, в том числе и над территориями Великобритании, США и Канады".

Начальник Центра напомнил, что сертификация Ту-214ОН была проведена с 2 по 11 сентября, по итогам которой отчет об освидетельствовании был подписан 22 государствами-участниками за исключением США. "Было очевидно, что с технической стороны претензий к Российской Федерации нет и подписание документа является лишь вопросом времени", - отметил Рыжков.

Он добавил, что с сертификацией этого самолета все имеющиеся у РФ типы самолетов наблюдения (Ан-ЗОБ, Ту-154М Лк-1 и Ту-214ОН) имеют допуск к выполнению наблюдательных полетов над территориями иностранных государств.

О самолете

Практическая дальность полета Ту-214ОН - 6,5 тыс. км. На нем установлены три цифровых фотоаппарата и инфракрасная аппаратура, которая способна обеспечить самолету всепогодность контроля при выполнении полета на малых высотах. Договор по Открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля над военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

25.09.2018
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принадлежат ТАСС
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