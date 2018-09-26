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26.09.2018
ТАСС

Военные ЮВО отработали маскировку аэродрома и отражение атаки беспилотников в Армении

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Военнослужащий в Армении. Архивное фото
Военнослужащий в Армении. Архивное фото.
Источник: © Sputnik

Также в ходе маневров военнослужащие выполнили задачи по разведке радиационного, химического и биологического заражения местности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений Южного военного округа, дислоцирующихся в Армении, на учениях "отразили" атаку беспилотников и отработали действия по маскировке военного аэродрома, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

"Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в ходе двусторонних батальонных тактических учений отработали действия по подавлению и уничтожению разведывательных и ударных "дронов" условного противника", - говорится в сообщении.

Поясняется, что на высокогорном полигоне "Алагяз" специалисты РЭБ в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех, собрали и провели анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения, нарушили систему связи условного противника, отработали задачи по обнаружению летящих на различных высотах разведывательных и ударных беспилотников и передали данные на комплексы ПВО. В свою очередь расчеты зенитных самоходных установок "Шилка" уничтожили мишени, имитирующие низколетящие беспилотники условного противника, из автоматической 23-мм пушки на дальностях до 2,5 тыс. м и высотах до 1,5 тыс. м.

Кроме того, военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) провели аэрозольную маскировку военного аэродрома Эребуни. "Специалисты РХБ защиты при помощи дымовых машин поставили дымовые и аэрозольные завесы на высоту до 15 м, закрыв площадь военного аэродрома более 5 га, скрыв военные объекты, взлетно-посадочные полосы, средства оперативно-тактической и армейской авиации от средств поражения условного противника в визуальном, инфракрасном и радиолокационном диапазонах", - уточнили в пресс-службе ЮВО.

Отмечается, что также в ходе учений военнослужащие РХБЗ выполнили задачи по разведке радиационного, химического и биологического заражения местности, отработали взятие проб грунта, подготовку растворов для дегазации и деактивации попавших в зону условного заражения личного состава, военной и авиационной техники.

Двусторонние батальонные тактические учения в Закавказье проходят с 21 сентября по 31 октября. Ежедневно в них принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 350 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы.

25.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Армения
Россия
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Ми-24
Ми-8
Ми-8МТ
МиГ-29
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