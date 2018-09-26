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26.09.2018
ТАСС

На Камчатке ввели в эксплуатацию учебно-тренировочный комплекс для моряков

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ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Комплекс позволяет отрабатывать практические действия по борьбе с поступлением воды в разные отсеки и имитировать аварийные ситуации, возникающие при получении кораблем одновременно до 10 пробоин

ТАСС, 25 сентября. Новейший специализированный учебно-тренировочный комплекс (УТК) для экипажей надводных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ввели в эксплуатацию на Камчатке. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В Петропавловске-Камчатском <...> запущен в эксплуатацию новейший специализированный учебно-тренировочный комплекс для экипажей надводных кораблей Тихоокеанского флота. Это пока единственный в военно-морском флоте и во многом уникальный комплекс для отработки действий личного состава надводных кораблей и судов при возникновении аварийных ситуаций", - сказал он.

Новый комплекс позволяет на двух рабочих местах отрабатывать практические действия по борьбе с поступлением воды в разные отсеки. Также он может имитировать аварийные ситуации, возникающие при получении кораблем одновременно до 10 пробоин. В учебно-тренировочном комплексе также организовано четыре места для тренировок по борьбе с пожарами. Кроме того, там есть дымовой лабиринт и пенный отсек для формирования психологической устойчивости и координации действий в условиях ЧС.

"Работа комплекса полностью автоматизирована и позволяет отрабатывать вводные аварийными партиями численностью до 10 человек на каждом рабочем месте, в том числе со звуковым сопровождением обстановки, видеоконтролем и видеофиксацией действий обучаемых", - отметил Воскресенский.

В УТК организован полный учебный цикл - от теоретических занятий в классах до практических действий на учебных местах. Все экипажи кораблей, катеров и судов обеспечения теперь будут проходить там обучение и сдавать зачеты по борьбе за живучесть.

25.09.2018
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Военные учения
ТОФ
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