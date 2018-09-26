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26.09.2018
ТАСС

Су-34 выполнили пуски новейших противокорабельных ракет на полигоне Тихоокеанского флота

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник: http://www.globallookpress.com

Стрельба осуществлялась одиночно и залпом по различным траекториям полета ракет, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 в рамках выполнения плановых учебно-боевых задач на морском полигоне Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили во вторник практические пуски новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.



"Пуски выполнялись по сложной мишенной обстановке, имитирующей группу кораблей. Стрельба осуществлялась одиночно и залпом по различным траекториям полета ракет. Всего было выполнено восемь пусков. Все ракеты успешно поразили цели", - пояснили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, ракета Х-35У предназначена для поражения надводных целей различных классов без входа носителей в зону огневого воздействия средств ПВО. Так, максимальная дальность ее пуска составляет свыше 250 км. При этом попадания одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить современный боевой корабль класса "корвет".

Поставки Х-35У в авиационные соединения и воинские части осуществляются с 2014 года. Данными ракетами предусматривается оснастить все современные и перспективные самолеты оперативно-тактической авиации.

25.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Х-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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