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26.09.2018
ТАСС

"Танковый биатлон" впервые состоится в рамках российско-монгольских учений "Селенга"

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Танковый биатлон
Танковый биатлон.
Источник: Минобороны РФ

Кроме того, в ходе активной фазы маневров военнослужащие отработают задачи по совместной борьбе с условными террористами

УЛАН-УДЭ, 25 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие-участники совместных российско-монгольских учений "Селенга" впервые попробуют силы в конкурсе "Танковый биатлон". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Восточного военного округа.

"Впервые на российско-монгольских учениях "Селенга-2018" военнослужащие России и Монголии поборются в конкурсе за право лучших экипажей танков. Для полноценного проведения конкурса командованием общевойскового объединения было принято решение на расширение и усовершенствование трассы на полигоне "Бурдуны", дислоцированного в Бурятии", - сообщили в пресс-службе.

Ежегодное совместное российско-монгольское учение "Селенга-2018" пройдет с 29 сентября по 12 октября на полигоне "Бурдуны". В учении планируется задействовать более 1 тыс. военнослужащих.

В ходе активной фазы учения военнослужащие стран-участниц отработают задачи по совместной борьбе с условными террористами во взаимодействии с тактическим воздушным десантом.

25.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Монголия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Танковый биатлон
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