В США рассказали о тупиковом развитии ВВС СССР

СССР потратил большие средства на производство более тысячи истребителей-перехватчиков МиГ-25, хотя вместо этого мог бы сосредоточиться на выпуске менее дорогих многоцелевых машин, полагает автор The National Interest Роберт Фарли.

По мнению эксперта, причиной такого решения советского руководства стал недостаток в разведывательных данных, касающихся планов по развитию американской военной авиации. В случае, если бы Советский Союз принял решение создавать многоцелевые истребители, сработал бы эффект домино, который мог бы "оказать серьезное влияние на историю мировой боевой авиации".

Фарли отмечает, что скорость и высота, которые мог достигать МиГ-25, относятся к достоинствам самолета. К его недостаткам автор американского журнала относит маневренность на малой высоте, а также ограниченность форсажного режима работы. В конечном итоге, отмечает Фарли, о недостатках МиГ-25 американцы узнали после угона самолета в Японию летчиком Виктором Беленко.

Эксперт признает, что истребитель оказал большое влияние на течение военных конфликтов за пределами СССР, а также стал основой для первого советского боевого самолета четвертого поколения МиГ-31.

В 1969-1985 годы выпущено около 1,2 тысячи единиц МиГ-25. Истребитель-перехватчик третьего поколения способен развивать скорость до 2,83 числа Маха и достигать высоты 23 километров. В зависимости от конфигурации самолет рассчитан на перенос ракет класса "воздух-воздух" или фугасных авиабомб.