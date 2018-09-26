Украинские корабли прибыли в Мариуполь

Как сообщили украинские ресурсы, вечером 24 сентября 2018 года в Мариуполь на Азовском море прибыли и ошвартовались в порту два пришедших из Одессы вспомогательных судна ВМС Украины - морской буксир A 830 "Корець" со следовавшим у него буксире кораблем управления A 500 "Донбас". Днем ранее, 23 сентября, оба этих судна прошли в Азовское море из Черного, совершив с согласия российской стороны проход Керченским проливом под Крымским мостом.

Швартовка в порту Мариуполя прибуксированного туда из Одессы корабля управления А 500 "Донбас" ВМС Украины, 24.09.2018 (с) mil.in.ua

Вместе с этими двумя украинскими судами 24 сентября в Мариуполь прибыли встречавшие их в Азовском море два переброшенных сухим путем в Бердянск в начале сентября малых бронированных артиллерийских катера P 177 "Кременчук" и P 178 "Лубни" ВМС Украины проекта 58155 ("Гюрза-М").

Корабль управления "Донбас" был переведен в Азовское море для использованияся в качестве штабного корабля, плавучей базы и плавучей казармы для предполагаемой к формированию военно-морской базы ВМС Украины на Азовском море. Ранее предполагалось, что данная база должна быть создана в Бердянске, однако, видимо, фактически для ее размещения выбран Мариуполь.

Морской буксир "Корець" (бывший морской буксир ВМФ СССР МБ-30 проекта 745 постройки 1973 года) на буксире с кораблем управления "Донбас" (бывшая плавучая мастерская ВМФ СССР ПМ-9 проекта 304 польской постройки 1970 года) вышли из Одессы 20 сентября. Утром 23 сентября оба украинских корабля подошли к Керченскому проливу, и после получения соответствующего разрешения российской стороны, около 15.15 23 сентября прошли под Крымским мостом в Азовское море. Сообщается, что уже в Азовском море на буксире "Корець" имела место поломка двигателя.

На всем протяжении перехода из Одессы украинский караван сопровождался кораблями и катерами Черноморского флота ВМФ России и Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. В частности, вскоре после выхода из Одессы украинские суда были взяты на сопровождение средним разведывательным кораблем ССВ-201 "Приазовье" Черноморского флота. У побережья Крыма украинский караван постоянно сопровождался российским пограничным сторожевым кораблем "Аметист" проекта 22460 и одним из кораблей Черноморского флота. Проход Керченского пролива был осуществлен украинским караваном в сопровождении пяти кораблей и катеров Пограничной службы ФСБ России и двух катеров проекта 03160 ("Раптор") и спасательного буксира СБ-739 Черноморского флота. Один из российских пограничных сторожевых кораблей продолжил сопровождение и в Азовском море. По украинским сообщениям, во время прохождения у побережья Крыма в Черном море украинские суда неоднократно облетались российскими истребителями Су-27 и Су-30СМ.

Как сообщили 24 сентября агентству ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, корабли "Донбасс" и "Корец" ВМС Украины прошли через Керченский пролив с разрешения российских служб, которое требуется по закону,

"[По закону] капитан судна обращается к морской администрации, к управлению движения судов, которые курирует Росморпорт с запросом разрешения на прохождение по Керчь-Еникальскому каналу, который является судоходным путем по Керчь-Еникальскому проливу. Ему говорят требования, в том числе - по прохождению вместе с караваном, и [украинские суда] были включены в караван. Был доставлен лоцман Росморпорта, которого принял на борт шедший впереди морской буксир "Корец", и он находился на мостике корабля и проводил его по судоходному пути", - сказал представитель Росморречфлота.

По его данным, капитаны украинских судов запросили все разрешения на прохождение по Керченскому проливу, необходимые в соответствии с требованиями российского и международного законодательства.