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26.09.2018
bmpd.livejournal.com

ВВС США выбрали вертолет МН-139 для замены UH-1N

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Как сообщила 24 сентября 2018 года корпорация Boeing, ВВС США выбрали предложенный ею многоцелевой вертолет МН-139 (вариант известного итальянского вертолета Leonardo AW139) для замены парка вертолетов Bell UH-1N Huey, используемого для обеспечения безопасности американских наземных стратегических ракетных комплексов шахтного базирования.

Многоцелевой вертолет Boeing МН-139 (вариант вертолета Leonardo Helicopters/AgustaWestland AW139), выбранный ВВС США для замены парка вертолетов Bell UH-1N (с) Boeing

Всего ВВС США планируют приобрести 84 вертолета Boeing MH-139 (официальное военное обозначение пока не выбрано), стоимость программы закупок вместе с технической поддержкой и обучением личного состава оценивается в 2,4 млрд долл. Поставки должны быть начаты в 2020 году. Требования ВВС США включают обеспечение налета на каждый вертолет не менее чем 480 часов в год при сроке службы не менее 30 лет.

Вертолеты будут поставляться с производственного предприятия Leonardo Helicopters (бывшая AgustaWestland) в Филадельфии, где находится американская сборочная линия вертолетов AW139. Затем изготовленные там вертолеты AW139 будут переоборудоваться в вариант МН-139 на предприятии Boeing в Ридли-Парке, на южной окраине Филадельфии (бывшее головное предприятие Boeing Vertol).

В настоящее время ВВС США используют для обеспечения безопасности стратегических ракетных комплексов шахтного базирования 62 вертолета Bell UH-1N Huey (военная версия вертолета Bell 212), начавшие поступать на вооружение в 1970 году и возраст которых сейчас превышает 40 лет. Помимо данной основной задачи, вертолеты UH-1N ВВС используются также для повседневных VIP-перевозок и имеют задачу обеспечения эвакуации из Вашингтона членов Конгресса США и важных сотрудников правительства в случае чрезвычайной ситуации.

Конкурсная программа по замене вертолетов UH-1N была начата ВВС США в декабре 2016 года. Помимо Boeing, выступившей в партнерстве с итальянской Leonardo с предложением вертолета МН-139 (AW139), в тендере приняли участие также компания Sikorsky (входящая в состав корпорации Lockheed Martin) с предложением очередной деривации НН-60U своего вертолета UH-60 Black Hawk (ранее ВВС США уже приобрели три вертолета НН-60U для обеспечения деятельности военных полигонов), и корпорация Sierra Nevada Corporation - последняя предлагала поставить ВВС откапиталенные и модернизированные до уровня UH-60L вертолеты UH-60A Black Hawk, выводимые из состава армейской авиации США.

Сообщается, что выбор в пользу МН-139 был обеспечен прежде всего более низкой ценой предложения Boeing, которое обещает экономию более чем в 1 млрд долл по сравнению с другими претендентами (Sikorsky первоначально запрашивала 4,1 млрд долл за вертолеты НН-60U). Особенно значительная экономия ожидается в процессе поддержания жизненного цикла МН-139 как по сути вариации широко распространенного коммерческого вертолета, по сравнению со стоимостью жизненного цикла чисто военных машин семейства UH-60. Изначально ВВС США планировали на внеконкурсной основе осуществить закупку вертолетов HH-60U, но под давлением Конгресса США и контрольных органов были вынуждены объявить тендер с приоритетной задачей экономии средств по данной программе.

Многоцелевой вертолет Boeing МН-139 (вариант вертолета Leonardo Helicopters/AgustaWestland AW139), выбранный ВВС США для замены парка вертолетов Bell UH-1N (с) Boeing

25.09.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Продукция
AW-139
Bell-212
UH-1 Iroquois
UH-60
Компании
AgustaWestland
Boeing
Leonardo
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
SNC
Проекты
2020-й год
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