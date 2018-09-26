Скованные нитью

Посевы конопли спасут российскую "оборонку"

Отечественный ОПК по-прежнему связан импортными поставками технического текстиля, включая нетканые материалы, а также химволокна/нити (ХВиН) и изделия из них. Показатели зависимости варьируются от 40 до 65 процентов.

Особенно высокий уровень импортозависимости по химволокнам/нитям и продуктам их переработки (до 60% и более). Почти те же пропорции в двойных отраслях РФ. Правда, коридор импорта по означенной продукции лет пять назад был от 50 до 75 процентов, так что прогресс налицо. Но радикальное улучшение ситуации невозможно, если не будут осуществлены технологическое обновление профильного сектора легпрома, более тесная интеграция легкой и химической промышленности, а также если не усилится борьба с контрафактом. В то же время планируется уже в ближайшие два – четыре года резко увеличить объемы переработки технической конопли в различные продукты для нужд "оборонки" и двойных отраслей: этот проект поддерживается Минпромторгом и Минсельхозом РФ. Таковы основные оценки деловой программы международной выставки "Интерткань-2018: осень".

Контрафакт демпингует

Высокий уровень зависимости "оборонки" и двойных отраслей от импорта, в том числе техтекстиля, а также химволокон/нитей и соответствующей готовой продукции, недопустим с точки зрения оборонной и технологической безопасности страны. С этим были согласны все участники форума. Впрочем, представители Минпромторга и Минэкономразвития РФ старались избегать термина "импортозамещение", отмечая, что сокращение ввоза данной продукции по технологическим и финансовым причинам невозможно в кратчайшие сроки. С чем нельзя не согласиться. Но многие участники мероприятия сетовали на то, что реальный уровень государственного и коммерческого инвестирования соответствующих проектов в этих сегментах уже который год не превышает 35–40 процентов от потребности.

“Потребление изделий из техконопли в развитых странах только за последние пять лет возросло почти в полтора раза, при этом в "оборонке" и двойных отраслях – почти вдвое”

Вдобавок до сих пор не налажена кооперация по НИОКР и производству высококачественных ХВиН и техтекстиля с Белоруссией и Казахстаном. Большинство российских производителей не стремятся снижать себестоимость продукции, а стараются окупать издержки повышением цен. Последние с начала 2015-го по первое полугодие 2018-го выросли минимум на треть. Это обусловлено и тем, что к госзаказу по этой продукции допускаются почти исключительно российские производители, что в отсутствие должной альтернативы в лице профильных предприятий других стран ОДКБ-ЕАЭС позволяет им диктовать свои цены. Причем повышение качества этой продукции в сравнении с ценами в основном запаздывает.

Но фальсификат небезуспешно конкурирует с "монополистами".

Зарубежные производители, как отметил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, вовсе не гнушаются обширным российским рынком. А точнее, с учетом активного развития в РФ оборонных и смежных отраслей во все большем объеме завозят в РФ по демпинговым ценам преимущественно низкокачественные изделия из ХВиН да и сами эти волокна с нитями через другие страны ЕАЭС ввиду формального таможенного режима и отсутствия системы отслеживания движения товаров внутри экономического союза. Причем маркируя их, по данным Разбродина и других участников "Интерткани", как российские – либо перед ввозом в РФ-ЕАЭС, либо изначально, прямо на территории страны-поставщика. До 80 процентов объема такого импорта, а точнее, реэкспорта в РФ приходится на КНР, Турцию и другие азиатские страны.

По оценкам форума, до 60 процентов общего объема техтекстиля и ХВиН на российском рынке – псевдороссийская демпинговая и одновременно низкокачественная продукция. В "оборонке" и двойных отраслях РФ общий реальный объем потребления таких изделий превышает 60 процентов.

Почему сложилась такая ситуация? Многие участники форума отмечали, что растущий дефицит оборотных средств (ввиду прежде всего высокой волатильности рубля) у предприятий – потребителей данной продукции ориентирует их на закупки дешевых изделий. Пусть даже средне и низкокачественных. Изменение такого тренда – вопрос государственной финансово-экономической политики. Тем более что реальные объемы финансирования любой отрасли и, как правило, сроки перечисления ей этих средств традиционно запаздывают в сравнении с динамикой обесценивания рубля.

Так или иначе объем российского производства ХВиН в первом полугодии 2018-го составил в целом 94,5 тысячи тонн, что лишь на 1,4 процента больше того же периода годом ранее. Уровень производства "нетканки" составил только 94 процента по отношению к тому же периоду. Сказывается на этой динамике и то, что из-за высокой доли нефтегазового сырья, направляемого за границу, его зачастую не хватает для последовательного наращивания мощностей по ХВиН и продуктам их переработки.

Но для 75–80-процентной доли российской продукции в этих сегментах требуется ежегодный, судя по оценкам форума, рост производства этих видов продукции в течение пяти – семи лет минимум на 13–15 процентов. И при условии, что цены будут стабильны или расти максимум на пять-шесть процентов в год.

Конопляная альтернатива

Страны-производители химволокна.

Зато технической конопле и продуктам ее переработки, в том числе для "оборонки" и двойных отраслей, дается, можно сказать, зеленый свет.

В ходе "Интерткани" состоялась спецсессия "Перспективы производства текстильных материалов из технической конопли". Ведущий спикер – Марина Дмитриева, глава профильного департамента группы "Европа" (Иркутск), отметила: "Высокая прочность и эластичность, максимальная долговечность (минимум 30 лет) волокон из техконопли наряду с многофункциональностью их использования и возможностями смешивания с химволконами для большей эффективности снискали растущую востребованность этого сырья и продуктов его переработки в оборонных, двойных и гражданских отраслях. Но… за рубежом". Это производство по сути – изготовление и использование широкой гаммы готовых и полуфабрикатных техконопляных изделий, особенно в США и Канаде, КНР и Франции, Скандинавии и Австралии, Японии и Южной Корее. Прежде всего это разновидности техтекстиля, включая смеси с хлопком, льном или с ХВиН. А также эксплуатационно-экологически эффективные топливные присадки и масла, компоненты практически всех видов спецодежды и средств химзащиты, производство шинных изделий, взрывчатых веществ.

Причем все это неполный перечень применения техконопли за рубежом, как подчеркнула Дмитриева. На сессии отмечалось также, что потребление упомянутых и других изделий из техконопли в развитых странах только за последние пять лет возросло почти в полтора раза, при этом в "оборонке" и двойных отраслях упомянутых стран – почти вдвое.

Главный же здесь экономический стимул – это низкая себестоимость промышленного возделывания и комплексной переработки техконопли. Сырье это в тех же и других зарубежных странах почти исключительно собственное. В отличие от РФ, где доля импорта в потреблении того же готового ассортимента не первый год превышает 80 процентов.

По данным Андрея Морыганова, доктора технических наук из Ивановского института химии растворов РАН, из конопляного волокна можно получать, например, высокопрочную смесовую и меланжевую пряжу, ткань, отличающуюся высокой влаго- и термостойкостью, широкий спектр "нетканки". Высокие эксплуатационные параметры имеют целлюлозная масса и бумага из этого волокна. По тем же данным, российские НИОКР подтверждают высокую рентабельность производства, к примеру, и нанокристаллической целлюлозы из тех же волокон, востребованной как в гражданских, так и в оборонных отраслях.

Отмечалось также, что к 2022–2023 годам промышленные посевы техконопли в Минсельхозе РФ планируют довести до 2300–2500 гектаров против 700 гектаров в 2018-м. Причем Владимир Коновалов, директор федерального агентства по возделыванию и первичной обработке льна и конопли, говорит, что впервые после 50-летнего перерыва планируется поддержка коноплеводства: госсубсидии на выращивание одного гектара техконопли могут составить до 10 тысяч рублей.

Но пожалуй, основная проблема – отсутствие отечественного техоснащения промышленного возделывания и переработки этого сырья. Ибо, как сетует Владимир Лабок, гендиректор ОАО "ЦНИИ машдеталь", технологически утеряны созданные ранее в стране цепочки для глубокой переработки конопли и только в последние годы в сфере соответствующих НИОКР наметились подвижки.

Характерно в этой связи и то, что по данным European Industrial Hemp Association (2017), в зарубежной Европе будут и впредь расширяться посевы технической конопли и объемы комплексной ее переработки – почти вдвое-втрое к 2025 году в сравнении с 2015-м. А доля потребления означенных продуктов в оборонной промышленности ЕС к 2025–2026 годам оценивается более чем в 25 процентов против 15–18 процентов в 2015 году.

В контексте же российской "оборонки" заметим также, что еще в 2015-м на международной выставке RAE 2015 была представлена разработка ЦНИИ химии и механики (ЦНИИХМ): образец пороха, созданного из конопли и льна. "Исследования по заказу Минобороны РФ шли семь лет. Сначала мы провели НИОКР по целесообразности получения порохов из льна и конопли, – уточнил замначальника центра боевых припасов по спецхимии ЦНИИХМ Владимир Никишов. – Выяснилось, что эти виды не уступают, а по ряду показателей, особенно по своей себестоимости и конечной эффективности, превосходят многие зарубежные и российские аналоги".

Скажем, порох из льна и конопли имеет более высокую энергетику, чем из хлопка. Вдобавок льно-конопляные пороха показывают наилучшие результаты по разбросу начальных скоростей, при использовании таких порохов резко уменьшается задымленность. На базе всех этих и смежных факторов, по словам Никишова, создаются и апробируются баллистические и пироксилиновые пороха из льна и конопли.

Иными словами, перспективы с промышленным коноплеводством для "оборонки" и двойных отраслей пока выглядят более обнадеживающими.

Алексей Чичкин, кандидат экономических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 37 (750) за 25 сентября 2018 года