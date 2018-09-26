Аксиомы генерала Шипилова

За четверть века он стал идеологом развития военной автотехники России

В автомобильной отрасли и оборонно-промышленном комплексе России генерал-майор Владислав Шипилов – фигура заметная. Он, признанный авторитет в вопросах планирования, разработки идеологии и программы развития вооружений, восемь лет возглавлял 21-й Научно-исследовательский испытательный институт (автомобильной техники) Минобороны России, выполняющий важные НИР и ОКР, результаты которых способствовали совершенствованию военной автомобильной техники.

Служба – это судьба

Весной 1978 года выпускника Московского института инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина Владислава Шипилова призвали на службу в Вооруженные Силы. Молодого лейтенанта определили командовать взводом подвоза боеприпасов в воинской части прославленной 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, дислоцированной в Наро-Фоминске. Годы службы в ней стали серьезным этапом в жизни молодого офицера: он упорно учился, работал над собой, усваивал опыт командиров.

За усердие в службе его назначили командиром роты, затем – помощником начальника автослужбы дивизии. В сентябре 1982 года Шипилов стал слушателем Военной ордена Ленина академии тыла и транспорта, где судьба и служба свели его с офицерами-автомобилистами, прибывшими на учебу из разных уголков Советского Союза. Все уже имели богатый опыт армейской службы и организации автотехнического обеспечения войск, что только помогало в учебе. Позже эти отношения переросли со многими однокашниками в крепкую дружбу.

“Под его началом принято на вооружение и снабжение ВС РФ около ста новых образцов военной автотехники и средств автотехнического обеспечения”

Командиры и преподаватели видели в Шипилове способного офицера, отмечали волевые качества, настойчивость при достижении цели. После выпуска в июле 1984 года капитан Шипилов направлен младшим научным сотрудником 21-го НИИИ (автомобильной техники), дислоцированного в подмосковных Бронницах. Тогда никто и не предполагал, что в этом прославленном научном коллективе ему предстоит служить без малого двадцать пять лет, пройти по служебной лестнице до начальника института, вырасти от капитана до генерал-майора.

В то время институт был единственным, где исследовали и испытывали образцы военной автотехники (ВАТ) и средств автотехнического обеспечения для всех видов и родов войск Вооруженных Сил страны. В нем сформировался солидный штат научных сотрудников, были современные лаборатории и отличная полевая испытательная база.

Во время афганской войны и всего через несколько месяцев после аварии на Чернобыльской АЭС коллектив 21-го НИИИ решал поставленные руководством Минобороны задачи: сотрудники совершенствовали систему автотехнического обеспечения войск (сил), управление системой АТО и автомобильной службой, войсковой эксплуатации. Параллельно занимались восстановлением ВАТ в полевых условиях, снабжением войск автомобильным имуществом и подготовкой специалистов с учетом ведения боевых действий группировок войск в Афганистане и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на ЧАЭС.

Шипилов с головой окунулся в работу, стал исполнителем ряда НИР и ОКР, выбрал направление и тему кандидатской диссертации. Через три года командование принимает решение о назначении его начальником планового отдела 21-го НИИИ. В 1991-м он становится кандидатом экономических наук, в 1992-м награжден медалью "За боевые заслуги".

В 1993 году Шипилов уже занимает одну из ключевых должностей – начальника планово-экономического отдела института. Ему поручено важное и очень ответственное мероприятие – провести реорганизацию 21-го НИИИ, которая успешно завершилась в установленные сроки.

Начальник ПЭО создал действенную систему управления, контроля и оценки эффективности НИОКР, под его началом разрабатывается и внедряется методика прогнозирования затрат на создание научно-технической продукции по критериям ее эффективности, что позволило обеспечить высокий уровень научного руководства ряда комплексных НИР по военно-экономическому обоснованию основных направлений развития ВАТ.

В 1997 году приказом министра обороны полковник Шипилов назначен замначальника института, через три года – начальником 21-го НИИИ. В 2001-м ему присвоено звание генерал-майора.

На всех этапах своего армейского пути Владислав Шипилов был строгим начальником, обладал на редкость спокойным и выдержанным характером.

Почти восемь лет генерал-майор Шипилов возглавлял 21-й НИИИ. За это время институт превратился в современное научно-исследовательское учреждение, одно из лучших в Вооруженных Силах Российской Федерации. По заказу главных командований видов Вооруженных Сил и родов войск, главных (центральных) управлений Минобороны России ученые института выполнили немало важнейших НИР и ОКР, результаты которых способствовали дальнейшему развитию военной теории и практики, совершенствованию военной автомобильной техники.

В 2006 году Владислав Викторович стал доктором технических наук, в 2007-м реализует предложения по оснащению 33 и 34-й горных бригад военной автомобильной техникой. В 2008-м создает и внедряет методологию технико-экономических обоснований при разработке различных мобильных комплексов, что позволило создать научные основы для поддержания боевой готовности в эксплуатации сложных многофункциональных шасси мобильных систем вооружения. В этом же году практически опробует разработанный метод военно-технико-экономического обоснования создания сложных технических систем на образцах МЗКТ-7917, МЗКТ-7930, МЗКТ-79221 (объекты вооружения "Тополь", "Тополь-М", "Искандер"). Его творческий вклад в теорию и практику военно-экономического обоснования перспектив развития военной автомобильной техники подтвержден и руководством ведущих предприятий автомобильной отрасли.

Он приложил немало усилий для того, чтобы провести капремонт всех лабораторных корпусов института, помещений парка вооружения. Были закуплены новые мебель и лабораторное оборудование, созданы роликовый тормозной стенд и стенд для проверки бродоходимости, восстановлен динамометрический участок контрольно-испытательной трассы, в гарнизоне сданы в эксплуатацию многоквартирные жилые дома. Десятки семей офицеров и служащих института получили благоустроенное жилье.

Профессионал и наставник

Но главным итогом деятельности коллектива 21-го НИИИ под началом генерал-майора Шипилова явилось принятие по результатам государственных приемочных и исследовательских испытаний на вооружение и снабжение ВС РФ около ста новых образцов военной автомобильной техники и средств автотехнического обеспечения.

Все выполняемые под руководством генерала Шипилова НИОКР оценивались очень высоко. В военном ведомстве РФ отмечали возросший уровень военно-профессиональной подготовки офицеров, квалификации научных сотрудников. Во многом, конечно, это заслуга всего коллектива института, но еще и его начальника, который за образцовое исполнение воинского долга, безупречное выполнение служебных обязанностей в 2004 году был награжден орденом Почета.

Генерал Шипилов всегда находил время и для общения с ветеранами института, старался оказать посильную помощь в разрешении житейских и социальных проблем подчиненных, чем снискал уважение и авторитет. Владислав Викторович Шипилов состоялся как профессионал военного дела, ученый, офицер-педагог с большой буквы, ставший для нескольких поколений молодых офицеров-автомобилистов жизненным примером и наставником.

После увольнения в запас до 2010 года работал директором департамента военной и специальной техники Независимой ассоциации машиностроителей. В 2010-м – генеральным директором компании "Инновационный центр адаптации научных разработок, новых материалов, изделий и технологий" (ООО "Интеграл").

Сегодня коллектив единомышленников под его руководством участвует в создании образцов военной и гражданской спецтехники, разрабатывает оптимальные стратегии ее технического обслуживания и ремонта, ведет разработку всех типов эксплуатационных и ремонтных документов, обучающих интерактивных программ, нормативов. Так что связей с Вооруженными Силами России Владислав Шипилов не теряет и в день своего 65-летия, думается, получит немало поздравлений от своих армейских соратников, друзей, сослуживцев и воспитанников.

Виктор Белозубов

Сергей Дерканосов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 37 (750) за 25 сентября 2018 года