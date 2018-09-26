"Восток" успешно завершился

Сопротивление противника было сломлено на 40 минут

По легенде крупнейших в новейшей истории России маневров "Восток-2018" отражать воздушный налет условного противника выпало частям и подразделениям зенитных ракетных войск и войсковой ПВО Центрального и Восточного военных округов. Тактический эпизод разыгрывали на полигоне Телемба в Бурятии – учебном Центре боевого применения ВКС, самом большом российском полигоне, его площадь составляет 1 300 000 квадратных километров, боевые стрельбы проводятся на высоте от пяти до 35 километров.

...Из репродуктора звучали слова комментатора о том, что ведение противовоздушного боя можно наблюдать в зоне прямой видимости. Однако наблюдались только налитые дождем кучевые облака: в долине над полигоном стоял густой туман и то, как шел перехват мишеней, приходилось только слушать. И видеть тающие в облаках следы пусков ракет.

Полковник Сергей Тихонов доволен результатами стрельб Источник: vpk-news.ru

В отражении воздушного удара задействовали зенитные ракетные системы С-300, С-400, зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", создав эшелонированную ПВО. Условный противник применил ракеты-мишени, имитирующие весь спектр средств воздушно-космического нападения. Часть целей летела во всем диапазоне высот и скоростей, огибая рельеф местности.

Расчеты радиолокационных станций обнаружили более 30 воздушных целей.

Современный воздушный бой подобен поединку фехтовальщиков – на то, чтобы увидеть брешь в обороне противника, оценить вероятность успеха и нанести решающий удар, требуются секунды. Но это если бой идет один на один. А тут тридцать нападающих, и каждый норовит пристукнуть противника первым и побыстрее.

Небо под контролем. Источник: Сергей Карпачев / vpk-news.ru

Как рассказал корреспонденту "ВПК" командир 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов, на опознание, распределение и поражение цели расчетам требовалось до десяти секунд. Во время боевой стрельбы полки Самарской дивизии поразили участвовавшие в налете крылатые ракеты и мишени-имитаторы баллистических боеголовок.

"Сегодня было главное испытание, потому что вести бой с таким количеством целей, летящих при этом с минимальным интервалом, очень сложно, – подчеркнул полковник Тихонов. – Но тем не менее натренированные расчеты, подготовленная техника позволили справиться с задачами: все цели были поражены".

А ведь сбивали самарские ракетчики копии ракет с очень низкой радиозаметностью, и как отметил комдив, эти мишени превосходят все известные аналоги ракет из западных арсеналов.

Командир дивизии добавил, что отлично отработали полки под командованием Александра Яковлева и Валерия Иванина. По его словам, это было главное испытание дивизии в 2018 году. "Все расчеты успешно выполнили задачу. Люди к этому готовились, люди справились, и за это им огромное спасибо", – заявил он.

Дивизия полковника Тихонова непосредственно дислоцируется в Самаре, полки же стоят в двух федеральных округах. Как сообщил командир самарских ракетчиков, для участия в маневрах "Восток-2018" были сформированы и отправлены в Бурятию три эшелона с техникой. Часть военнослужащих отправляли авиатранспортом.

Мобильная РЛС на позиции. Источник: Сергей Карпачев / vpk-news.ru

"В течение года мы готовили базовые лагеря, тренировали расчеты, готовили технику, две недели ушло на передислокацию железной дорогой и самолетами", – говорит Тихонов. Дорога на Телембу была очень непростой. Весной долину затопило – речки, которые летом можно перейти, не замочив ног, вышли из берегов, так что свое многотонное имущество ракетчикам приходилось буквально протаскивать через глубокие броды. Однако справились – сумели в короткие сроки развернуть технику и начать тренировки на новом месте. Несмотря на сложности, с задачами справились. Как рассказал корреспонденту "ВПК" начальник Центра боевого применения ВКС полковник Сергей Курышкин, боевые расчеты показали высокую слаженность и мастерство. Он также отметил, что мишенная и помеховая обстановка на этих учениях была основана на боевом опыте, полученном частями ВКС в том числе и в Сирии.

Масштабные события происходили в то же время в Забайкалье и на другом – общевойсковом полигоне Цугол. Здесь 25 тысяч российских военнослужащих совместно с солдатами НОАК и монгольской армии отражали наступление условного противника. Вертолеты высадили воздушный десант из состава 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ. Высадку обеспечивали вертолеты Ка-52 и Ми-24. Артиллеристы огнем систем залпового огня уничтожали объекты и тяжелую технику условного противника. В течение сорока минут сопротивление было сломлено и враг отступил.

Сергей Карпачев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 37 (750) за 25 сентября 2018 года