Убийцу "Боинга" нашли по паспорту

Малайзийский самолет сбит ракетой 223-го зенитного полка Украины

После катастрофы "Боинга-777" Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года прошло немало времени. Но мрачный ореол тайны вокруг этого страшного ЧП так и не развеян. Кто обстрелял гражданский самолет под Донецком? Кому принадлежали ЗРК и сразившая его ракета? Почему украинская сторона так и не представила записи переговоров диспетчерских пунктов? Масса вопросов, на которые до сих пор нет ответов. 24 мая 2018 года в Нидерландах объединенной следственной группой было заявлено, что ракета принадлежала российской стороне. Но так ли это?

Напомним, что авиалайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH-17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, но через 2 часа 49 минут после взлета рухнул на землю в районе села Грабово (Донецкая область, Украина) и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.

7 августа 2014 года была сформирована объединенная следственная группа (JIT), в которую вошли представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины, а чуть позже Малайзии. Группа занялась уголовно-правовым расследованием авиакатастрофы. 28 сентября 2016 года она представила часть предварительных результатов, заявив, что ЗРК "Бук" был доставлен на Украину из России, а после пуска ракеты, уничтожившей малайзийский авиалайнер, якобы был возвращен на российскую территорию. Почему эта версия не выдерживает никакой критики – чуть ниже.

Уникальные номера

24 мая 2018 года прозвучало новое обвинение. JIT представила второй доклад, согласно которому "Бук" принадлежал 53-й бригаде ПВО российских Вооруженных Сил, дислоцированной в Курске. В соцсетях тогда же появилось видео пусковой установки этого ЗРК на тягаче, следовавшем из Снежного в Первомайское. Министерство обороны РФ сразу подвергло сомнению его достоверность, заявив о нацеленности нидерландского следствия на обоснование своего вывода за счет изображений из социальных сетей, подвергнутых компьютерной обработке. И вот теперь представлены неопровержимые документальные доказательства их фальсификации. Для подтверждения того, что ракета находилась на территории Украины, нашему военному ведомству пришлось даже снять гриф секретности с целого ряда документов. О чем они говорят?

“Малайзийский "Боинг" выполнял полет под контролем органов воздушного движения Украины, сопровождался средствами радиолокационного контроля ее ПВО”

Установлено, что малайзийский "Боинг-777" сбит ракетой 9М38 ЗРК "Бук" (по кодификации МО США и НАТО – SA-11 Gadfly – англ. овод), которая имела соответствующие номера, композиционно состоящие из двух частей. В одной – конструкторское обозначение элемента киля. Киль 9Д131 – аббревиатура двигателя ракеты. Номером 9513105000 обозначался ее сопловой блок. Вторая часть композиции – уникальный заводской номер, позволяющий идентифицировать каждый компонент изделия. Таковым в нашем случае является № 8869032, а для сопла ракеты – № 830113. Почему важно? Зная серийные номера сопла и двигателя, можно установить номер самой зенитной ракеты и ЗРК "Бук", из которого обстрелян "Боинг".

В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия (в советское время НПО), являющегося производителем ракет для ЗРК "Бук" еще со времен СССР, сохранились соответствующие документы, в том числе комплект технической документации, которая заполняется на заводе-изготовителе на каждое произведенное изделие и хранится там независимо от того, где оно находится в дальнейшем. В частности, были рассекречены и обнародованы "Паспорт на сопловой блок 9Д131 № 830113" и "Формуляр двигателя ракеты 9Д131" (заводской № 8869032), подтверждающие, что номера изделия и компонентов ракеты в технической документации Долгопрудненского НПП и те, что зафиксированы на обломках ракеты, идентичны.

Из формуляра двигателя ракеты видно, что сопла являются его составной частью и установлены на него 2 декабря 1986 года. А сам двигатель поставлен на ракету 9М38 с заводским серийным номером 8868720. Это отмечено в "Сводной ведомости комплектации сборки и досборки" изделия. Дата сборки – 24 декабря 1986 года.

"Таким образом, достоверно установлено, что двигатель и сопла, которые были продемонстрированы общественности объединенной следственной группой 14 мая 2018 года в Нидерландах, принадлежали ракете 9М38 с заводским серийным номером 8868720, – говорит начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин. – Первая цифра 8 в нем означает, что изделие произведено на Долгопрудненском НПО. Вторая и третья – 86 соответствуют году изготовления (1986). А последующие четыре – 8720 являются уникальным заводским серийным номером ракеты, который присваивался производителем.

Зная заводской серийный номер изделия, по "Журналу учета принятой продукции", который велся военным представительством Минобороны, можно определить бортовой номер ракеты, а главное – установить, в какую воинскую часть она была поставлена, дату отгрузки и приемки.

Российской стороной был также изучен и представлен на обозрение "Журнал учета принятой продукции" по изделиям 9М38, изготовленным в 1986 году. И хотя данный документ содержал сведения, составляющие государственную тайну (записи о движении ракет и их количестве по территории РФ и бывшего СССР), МО РФ приняло решение рассекретить его.

Кто же на тот момент (1986 год) явился получателем данной ракеты? Она, как и другие ракеты с соответствующими номерами, предназначалась для зенитных ракетных войск Украины, что подтверждают конкретные архивные данные. 29 декабря 1986 года данное изделие было отправлено железнодорожным транспортом в войсковую часть № 20152. Достоверно известно, что ракета ею была получена, о чем составлен приемный акт и сделана соответствующая запись в "Журнале учета принятой продукции".

В/ч 20152 – это зенитная ракетная бригада, которая в 1986 году входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовля Тернопольской области Украинской ССР. На ее вооружении состояли зенитные ракетные комплексы "Бук". После распада Советского Союза на территорию Российской Федерации бригада не выводилась и была включена в состав вооруженных сил Украины. Согласно указу президента Украины эта воинская часть была переименована в 223-й зенитный ракетный полк.

Интересно, что существует она и сегодня. В настоящее время по-прежнему имеет в своем составе ЗРК "Бук", а дислоцируется в городе Стрый Львовской области. Более того, подразделения 223-го полка на постоянной основе привлекаются к так называемой антитеррористической операции (АТО) на территории Донецкой и Луганской областей. Но и это еще не все.

Фейки киношников

Объединенной следственной группой в Нидерландах была продемонстрирована запись о перемещении (на тягаче) ЗРК "Бук" в городе Снежное Донецкой области 17 июля 2014 года – того самого, который якобы принадлежит российской 53-й зенитной ракетной бригаде и был причастен к уничтожению малайзийского "Боинга-777". Российскими экспертами проведено исследование данного видеоролика. Оно показало, что съемка фальсифицирована. В соответствии с законом линейной перспективы все удаляющиеся на изображении параллельные линии должны встречаться в точке схода, расположенной на горизонте. Но аналогичные построения на изображении "Бука" и тягача дают различные точки схода горизонтальных линий, не совпадающие с точкой схода элементов проезжей части ни по горизонту, ни по месту положения.

По факту получилось так, что за основу украинскими киноделами взята видеозапись проезжавшего автомобиля, а затем в нее вмонтированы изображения тягача с трейлером и изображения "Бука", полученные в иных условиях съемки, о чем говорят различные условия освещения и иная детализация объекта съемки. Налицо монтаж. Есть масса других подтверждений обмана, вплоть до отсутствия хоть какого-либо шевеления листвы на деревьях.

Получается, Украина причастна не только к обстоятельствам крушения "Боинга-777", но и к манипулированию международным общественным мнением. Что косвенно подтверждает и запись переговоров украинских военнослужащих, сделанная в 2016 году. Разговор ведут два офицера войск ПВО, которые угрожают сбить еще один "Боинг", если не будут выполнены какие-то их условия. Данный разговор имел место на территории Одесской области при подготовке радиотехнических войск вооруженных сил Украины к учениям "Рубеж-2016".

Российскими специалистами проведено фоноскопическое исследование записи. Оно показало, что один из голосов принадлежит полковнику ВС Украины Руслану Гричаку, который в настоящее время является первым заместителем командующего командования "Запад". В июле 2014 года он занимал должность командира 164-й радиотехнической бригады ПВО (в/ч А1451). Тогда подразделения этой бригады дислоцировались в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и осуществляли контроль воздушной обстановки в том числе на юго-востоке Украины. Маршрут "Боинга" как раз проходил через зону ответственности радиолокационных средств 164-й радиотехнической бригады ПВО ВС Украины. То есть Гричак в связи с занимаемой должностью знал истинное состояние дел в воздушном пространстве над Донбассом, а также задачи и результаты боевой работы зенитных ракетных подразделений, развернутых в зоне АТО. В таком случае его фраза сбить еще один малайзийский "Боинг" подтверждает его осведомленность об обстоятельствах крушения МН-17 и прямо указывает на причастность ВС Украины к гибели самолета.

Особо подчеркнем, что малайзийский "Боинг" выполнял полет под контролем органов воздушного движения Украины, сопровождался средствами радиолокационного контроля ее средств ПВО. Несмотря на это, имеющаяся первичная радиолокационная информация, в том числе записи переговоров диспетчерских пунктов, до сих пор так и не обнародованы.

Более того, возникает такой очень важный и закономерный вопрос: почему Украина в соответствии с международными нормами не закрыла свое воздушное пространство для пролета иностранных судов в связи с боевыми действиями на ее территории? Почему до сих пор не предоставила информацию о расположении своих боевых расчетов ЗРК "Бук" на момент катастрофы? Не объяснила причину повышенной активности своих радиолокационных средств в тот день?

Российская сторона в связи с этим не раз выражала сомнение в правильности допуска Украины к расследованию и доверии к ней как к полноценному участнику этого процесса.

Далее. Что, казалось бы, мешает специалистам объединенной следственной группы запросить документы из архивов 223-го зенитного ракетного полка ВС Украины о приеме пресловутой ракеты в полку, о ее перемещении или утилизации? Данные документы, если Украина не уничтожила их специально, должны храниться в архивах. Не исключается и такой ответ, что, мол, ракета была ранее перемещена на территорию РФ или захвачена ополченцами ДНР и ЛНР. Но ранее уже звучали заявления официальных украинских лиц, что ни один зенитный ракетный комплекс, ни одна ракета не попали к ополченцам этих непризнанных республик. Так что Украина сама опровергла такую возможность.

Следственный комитет Российской Федерации уже направил полученную военными новую информацию по делу о крушении рейса МН-17 в Генпрокуратуру для последующей передачи голландской стороне. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, добавившая, что утверждения о причастности к поражению Boeing-777 самоходной огневой установкой "Бук", принадлежащей одной из частей противовоздушной обороны ВС РФ, своего подтверждения не нашли. Естественно, на Украине и в Великобритании предсказуемо не поверили в сенсационные заявления российских военных. Прежде всего от "украинского следа" открестился глава украинского Министерства обороны Андрей Парубий, заявивший, что "это очередная ложь, очередной фейк Российской Федерации". В тон ему высказался и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отметивший: "Это еще один пример российской дезинформации".

Что ж, это их право. Остается надеяться на разумность объединенной следственной группы. Напомним в связи с этим, что у украинских военных большой опыт обстрела гражданских самолетов и не только гражданских. В 2008 году российский Ту-22М3 над Грузией сбили украинской ракетой "Бук" с украинским расчетом. Ракетой комплекса С-200 над Черным морем в 2001-м сбит российский Ту-154 с 78 пассажирами на борту. Украина заявила, что там не было злого умысла, но суть дела это не меняет.

Что касается МН-17, то несколькими группами родственников погибших инициированы судебные иски против Украины, Малайзии и авиакомпании Malaysia Airlines. Так, родственники трех погибших граждан Германии возлагают вину за катастрофу на правительство Украины, которое не закрыло воздушное пространство в районе боевых действий, несмотря на то, что ранее в зоне конфликта были сбиты несколько самолетов. Интересы родственников представляет адвокат Эльмар Гимулла. Он утверждает, что правительство Украины не закрыло воздушное пространство в зоне конфликта на высотах 10 тысяч метров и более из корысти, не желая лишаться доходов от сборов за пролет воздушного пространства Украины в сумме двух миллионов евро в день. Эту точку зрения разделяет и Симон Вецеман – эксперт Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

"Каждое государство несет ответственность за свое воздушное пространство, если оно открыто для полетов. Если же государство не в состоянии обеспечить этого, оно должно закрыть его", – считает эксперт.

И последнее. Голландские следователи, видимо, не знали, что подлые русские хранят документацию по всем выпущенным военным изделиям столько лет, поэтому неосторожной публикацией номеров ракеты и сопла ЗРК "Бук", можно сказать, подставили своих подопечных на Украине.

Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 37 (750) за 25 сентября 2018 года