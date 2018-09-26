Цепь случайностей и загадок

Гибель Ил-20 оставила много вопросов как к израильской, так и к российской стороне

Неделю назад над Средиземным морем огнем сирийской ПВО был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Пуск ракеты комплекса С-200 был произведен в ходе отражения удара четырех израильских истребителей. Событие стало центральной новостью не только в российских, но и в мировых средствах массовой информации, оно активно обсуждается и, безусловно, будет иметь серьезные последствия.

Российская сторона после анализа полученных данных обвинила в произошедшем ВВС Израиля. Позиция России достаточно проста – израильские F-16I Sufa воспользовались Ил-20 как прикрытием и головка самонаведения ракеты С-200 выбрала большую по размеру цель. Ею стал российский самолет-разведчик. Между тем Тель-Авив настаивает на том, что в момент гибели Ил-20 рядом не было израильских самолетов, а F-16 уже находились в воздушном пространстве своей страны. Сирийцы же производили хаотические пуски ракет, жертвой одной из которых и стал самолет российских ВКС. При этом премьер-министр Израиля направил в Москву командующего военно-воздушными силами страны. В доказательство своей позиции российские военные 23 сентября представили детальный доклад. В частности, на брифинге были обнародованы данные объективного контроля с российских радиоэлектронных средств.

Гибель самолета-разведчика привела к важным стратегическим решениям по операции в Сирии. Москва не только передает сирийской стороне зенитно-ракетные системы С-300, но и активно задействует системы радиоэлектронной борьбы. Средства РЭБ будут подавлять системы связи, радиолокационные комплексы атакующих Сирию боевых самолетов. Также российская сторона заявила, что будет глушить спутниковые навигационные системы.

Попробуем разобраться и понять, что же произошло в небе над Средиземным морем в ночь с 17 на 18 сентября, стоившее жизни 15 российским военнослужащим.

Следы на локаторе

Известно, что вечером 17 сентября российский Ил-20 вылетел для выполнения специальной миссии в районе провинции Идлиб. По сообщениям российского военного ведомства, разведчик вел поиски мест, где производят боевики ударные беспилотники. В это же время ВВС Израиля подняли в воздух четыре истребителя F-16I Sufa (на иврите – "Шторм"). Самолеты вышли из воздушного пространства страны и продолжили полет над нейтральными водами Средиземного моря. Предположительно машины принадлежали 107-й эскадрилье "Рыцари оранжевого хвоста". Их отличительный знак – оранжевая полоса на хвостовом оперении. "Оранжевые" считаются одной из самых подготовленных эскадрилий ВВС Израиля.

“ВВС Израиля предполагали, что в отражение удара могут включиться и российские средства ПВО. Поэтому вместо крылатых ракет, уязвимых для "Панцирей", выбор был сделан в пользу GBU-39”

На расстоянии 70–90 километров от Латакии самолеты заняли район патрулирования. В 21.39 офицер ВВС Израиля сообщил российскому командованию в Сирии, что будет нанесен удар на севере страны. А спустя минуту в атаку пошла четверка F-16, патрулировавших в районе Латакии. Российское военное командование в Сирии приняло решение вернуть Ил-20 на авиабазу "Хмеймим".

Произведя сброс бомб, израильские самолеты вернулись в район патрулирования. Важно отметить, что удар наносился недалеко от места, где в тот момент находился фрегат ВМС Франции. Именно поэтому первоначально Минобороны заявило о пусках ракет с французского корабля.

Спустя считаные минуты в сирийских социальных сетях стали появляться сообщения о нанесенном Израилем ударе. Также один из твиттер-каналов опубликовал загадочное видео пуска некой ракеты из района базы "Хмеймим". Вертикальный старт изделия с характерным огненным столбом вызвал предположения, что российские военные применили С-400.

Через несколько минут российский самолет вышел за пределы береговой черты. Его экипаж начал выполнять стандартный заход на посадку на авиабазу "Хмеймим". Для тихоходных машин предусматривается снижение и набор высоты над районом Средиземного моря. Сделано это для того, чтобы минимизировать возможность боевикам применить ПЗРК на самых опасных этапах полета.

Неожиданно один из четверки F-16 начал сближаться с Ил-20. Этот маневр был воспринят ПВО Сирии как попытка совершить второй налет, поэтому и был открыт огонь. В результате ракета С-200, выпущенная полком ПВО Сирии из района Хомса, попала в российский самолет. Экипаж доложил о пожаре на борту, а чуть позже отметка Ил-20 пропала с экранов радара.

Кто такой Ил-20

Самым загадочным участником трагедии стала сама жертва – самолет Ил-20. Об этой машине практически ничего неизвестно. Более того, в средствах массовой информации даже не упоминается, принадлежала ли машина ВКС России.

На спутниковых фотографиях авиабазы "Хмеймим" можно увидеть Ил-20. В зависимости от времени съемок это одна или две машины. Обычно они стоят на дальней площадке, которая находится за взлетно-посадочными полосами напротив основного терминала аэропорта. С "двадцатками" соседствуют самолет ДРЛО А-50, а также транспортные Ан-26 и Ан-72.

Попал Ил-20 и на видео. В частности, в сентябре телеканал "Звезда" разместил сюжет с переброской в Сирию истребителей Су-30СМ морской авиации. На видео Ил-20 вырулил на полосу и совершил взлет. Можно предположить, что это как раз и был борт, погибший над Средиземным морем.

Фото: kommersant.ru

В Советском Союзе Ил-20 входили в состав отдельных авиационных полков, подчинявшихся военным округам. Машины использовались для ведения радиоэлектронной и радиолокационной разведки. После распада СССР парк Ил-20 сократили – часть машин была списана, часть законсервирована. Оставшиеся были выведены из подчинения авиаполков, которые на тот момент были частично расформированы.

С этого момента имевшиеся в строю Ил-20 совсем пропадают из поля зрения и лишь изредка попадают на фотографии любителей авиационной техники. Предположительно самолеты могли передать в отдельные авиационные части, как-то связанные с российской военной разведкой. Известно, что несколько Ил-20 базируются в подмосковной Кубинке, а также на аэродроме авиации ВМФ Пушкино под Санкт-Петербургом.

При этом Ил-20 – частые гости в небе Балтики. Неоднократно пресс-служба НАТО опубликовывала фотографии "двадцатых", которые были сделаны из кабин истребителей Североатлантического альянса, размещенных в Литве, Латвии и Эстонии.

По имеющимся данным, Ил-20 продолжают использоваться Минобороны России для ведения радиолокационной и радиотехнической разведки. Бортовое оборудование самолетов постоянно проходит модернизацию. Причина такого долголетия разведчиков в их уникальных летно-технических характеристиках. Ил-20 может длительное время барражировать в заданном районе, обеспечивая комфортную работу бортовых средств разведки.

До Идлиба и обратно

К маршруту погибшего Ил-20 в сирийском небе есть ряд вопросов. В частности: почему была дана команда садиться на авиабазу "Хмеймим"? Тем более что российские радиолокационные средства видели, что над Средиземным морем продолжают кружить израильские F-16.

Теоретически машине могли дать команду садиться на авиабазу ВВС Сирии "Квайрис", расположенную недалеко от Алеппо. И российские военные самолеты иногда используют эту площадку. До "Квайриса" ближе, чем до "Хмеймима". Хотя возможно, что российское командование просто не решилось посадить там секретную машину.

Также, по данным Минобороны, Ил-20 упал в 35 километрах от береговой линии. В то же время при посадке на авиабазу самолеты редко уходят дальше 10–15 километров от берега. Правда, есть вероятность, что уже подбитый самолет, потеряв управление и разваливаясь в воздухе, успел пролететь это расстояние.

Разведка боем

Не меньше вопросов и к ВВС Израиля. В частности, почему выбрана Латакия? Эта провинция находится в стороне от основных маршрутов снабжения проиранских формирований в Сирии, которые проходят гораздо восточнее. А основное скопление иранских военных объектов и складов находится вблизи Дамаска. Об этом неоднократно говорил и сам Израиль. Между тем до этого Латакия подвергалась ударам со стороны Израиля только один раз. В 2013 году был нанесен массированный удар по предполагаемым местам хранения только что полученных Сирией береговых ракетных комплексов "Бастион". Но тогда основную работу выполнили подводные лодки ВМС Израиля, нанесшие массированный удар крылатыми ракетами.

Достаточно интересен и боекомплект участвовавших в ударе F-16I. Это корректируемые планирующие авиабомбы GBU-39. Их используют для поражения хорошо защищенных целей. Считается, что авиабомбы неуязвимы для современных средств ПВО, в частности зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Ранее "оружием выбора" израильских летчиков были крылатые ракеты.

Также нет объяснения, почему израильские самолеты сразу не покинули район удара, а продолжили патрулирование. Хотя ранее в ходе налетов израильтяне старались как можно быстрее отойти – особенно после того, как уже в небе Израиля был сбит F-16.

Попробуем предположить, почему же ВВС Израиля так построили свой удар. Выбор Латакии явно был обусловлен отсутствием там полноценной сирийской ПВО. "Панцири" и "Буки" ПВО Сирии размещены гораздо южнее – в районе Дамаска. Самой ближайшей позицией к Латакии стал полк С-200 в районе Хомса.

При этом ВВС Израиля предполагали, что в отражение удара могут включиться и российские средства ПВО. Поэтому вместо крылатых ракет, уязвимых для "Панцирей", выбор был сделан в пользу GBU-39. ЗРПК "Панцирь" прикрывают авиабазу "Хмеймим".

Первый удар был нанесен для проверки реакции средств ПВО. F-16I оснащен современными средствами радиотехнической разведки, и удар стал своего рода проверкой боем. Израильтяне тестировали реакцию сирийской ПВО и действия российской стороны. Следили за реакцией и оценивали, какие силы им противостоят. Не исключено, что столкнувшись с противодействием в районе Дамаска, Тель-Авив решил попытаться поражать цели в начале маршрута снабжения иранских сил на севере Сирии. А ударить туда удобнее со стороны Средиземного моря, через Латакию.

Выполнив удар, четыре Sufa заняли позицию и начали отслеживать работы радиоэлектронных и радиотехнических средств Сирии и России. Но тогда зачем F-16I сблизился с Ил-20?

Тут есть два варианта ответа. Первый – израильтяне обнаружили некий самолет рядом с собой и решили проверить, что это за машина. Второй – израильские летчики не получали необходимой информации от своих бортовых средств разведки. Поэтому приняли решение под прикрытием Ил-20 подойти поближе к берегу.

Да, Владимир Путин назвал произошедшее цепью трагических случайностей. С этим можно согласиться, хотя в данной истории остается много непонятных моментов. Но нельзя отрицать, что ВВС Израиля как минимум повели себя крайне безответственно.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 37 (750) за 25 сентября 2018 года