Корея на перепутье: время стратегической перестройки отношений США-РК-КНДР

Сегодняшняя быстро меняющаяся стратегическая и дипломатическая ситуация на Корейском полуострове обрисовывает будущие меры обеспечения безопасности, которые значительно отличаются от видевшихся несколько лет назад. Эти события в сочетании с растущим геополитическим влиянием и военным потенциалом Китая требуют пересмотреть будущие роль и обязанности США в области безопасности Северо-Восточной Азии.

Будущее военных учений США-РК

Сегодня в Республике Корея (РК) и, вероятно, в Пентагоне никто не представляет будущего взаимодействия в рамках совместных военных учений США-РК на фоне необходимости сглаживания отношений и обеспечения достаточных возможностей по сдерживанию и подготовке оборонительных систем Южной Кореи. Учения продолжают портить дипломатическую картину Северо-Восточной Азии не только между США и Демократической Республикой Кореи (КНДР), но и с РК, Китаем и Японией. Противоречивые комментарии президента США Дональда Трампа и министра обороны США Джеймса Маттиса, сделанные за последние недели, о перспективах возобновления совместных масштабных учений с РК показали отсутствие четкой позиции США по отношению к учениям и будущей деятельности по подготовке и обеспечению боеготовности США и РК.

После Сингапурского саммита 12 июня президент Трамп неожиданно удивил своих союзников и противников заявлением о том, что Соединенные Штаты прекращают ежегодные совместные с Южной Кореей военные учения и развивают дипломатические связи с Северной Кореей. Президент отметил, что проведение учений будет «неуместным» во время переговоров с КНДР. Кроме того, он жаловался, что эти учения, которые он назвал «военными играми», были дорогостоящими и их прекращение»... сбережет огромные деньги для США».

Учитывая, что северокорейцы оказывались в роли проигравших на учениях, призванных продемонстрировать способность США-РК «обезглавить» северокорейское руководство и свергнуть режим Кима, удивительное заявление президента Трампа оказалось наиболее стратегически значимой мерой укрепления доверия на саммите. По сути, это заявление президента стало ответным шагом на ранее прекращенные Севером ракетные и ядерные испытания – своего рода «око за око». Более того, вскоре после заявления Трампа на Сингапурском саммите приостановку совместных учений поддержали и южнокорейские официальные лица и президент Луна Джея, заявив, что приостановка необходима для снятия напряженности с Севером и повышения продуктивности в переговорах по денуклеаризации.

29 августа президент США ещё раз через Twitter подтвердил своё отношение к учениям, заявив, что он не видит «никаких причин тратить большие деньги на совместные военные игры США и Южной Кореи». Его замечание появились в Twitter на следующий день после того, как министр обороны Маттис казалось, вновь приоткрыл дверь для возобновления учений. Ну а Трамп добавил, что может «перезапустить» совместные учения «мгновенно», если захочет, и что, если он это сделает, они будут «значительно крупнее, чем когда-либо прежде».

Двумя днями позже президент Трамп внёс ещё больше путаницы в стратегию администрации Северной Кореи, отозвав запланированную поездку госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею, поскольку не увидел «необходимого прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова». Решение президента, принятое всего за несколько дней до прибытия в Пхеньян дипломата США высшего чина на следующий раунд крупных переговоров по ядерному разоружению, стало первой публичной реакцией гневного разочарования президента на буксующие переговоры.

Согласно недавним сообщениям из Сеула, эти действия остались непонятыми многими южнокорейцами. Некоторые опасаются, что мистер Трамп пойдёт на сделку с Северной Кореей, которая сохранит угрозу безопасности, например, отзовёт дополнительные силы США из РК. Кроме того, среди консервативных южнокорейских политиков, а также граждан страны широко распространено мнение, что альянс США-РК потерял преимущества при прогнозировании возможностей сдерживания северокорейской армии, обладающей ядерным потенциалом и миллионом человек. Наконец, многие оборонные эксперты Южной Кореи утверждают, что уровень совместной боеготовности США-РК упадет, поскольку американские офицеры и военные силы будут выходить из Кореи без подготовки, которую они приобретали в ходе крупномасштабных военных учений.

Несмотря на эти опасения, как южнокорейские, так и американские военные лидеры заявляют, что приостановление широкомасштабных совместных военных учений не повлияет на их готовность реагировать на угрозу с Севера. Может ли это быть правдой?

Во-первых, штаб-квартира Командования объединенных сил (CFC [1]), Сил США-Корея (USFK [2]) и Объединенного штаба РК (JS [3]) являются оперативными штабами, выполняющими военные требования для поддержания ежедневного перемирия между Кореями. Обычно они решают большинство важных задач по подготовке сил альянсов выполняя повседневные оперативные функции, например, задача осуществления командования и контроля (С2), которая включает в себя принятие решений, обработку потока информации и контроль над подчиненными подразделениями, особенно в рамках нескольких (национальных и комбинированных) команд, происходит в этих трех штаб-квартирах. Кроме того, эти штаб-квартиры обычно проводят долгосрочное планирование, бюджетирование и развертывание войск. Следовательно, хотя основные учения, такие как недавно приостановленные Ulchi-Freedom Guardian (UFG), важны для подготовки и демонстрации возможностей сдерживания. Повседневные командные и кадровые функции этих штаб-квартир имеют большое значение для тиражирования целей подготовки военных учений и поддержание готовности альянса США-РК в состоянии готовности «сражаться сегодня вечером».

Во-вторых, за последнее десятилетие альянс США-РК довольно часто развертывал свои стратегически боеспособные системы для целей сдерживания. В занятия, которые не всегда проводятся в рамках крупных учений, таких как UFG, в основном подключают ядерные и военно-морские боевые системы, такие как бомбардировщики B-1B / B-2 / B-52, истребители F-22 и подводные лодки с баллистическими ракетами. Короче говоря, ежедневное функционирование оперативной и объединенной штаб-квартир позволяет альянсу США-РК продолжать усиленные тренировки в скрытом режиме. Но что будет дальше?

К новым трехсторонним отношениям США-РК-КНДР

Корейский полуостров живет без войн в течение последних шести десятилетий. Многие иностранные наблюдатели, особенно после посещения сильно вооруженной демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи и Объединенную зону безопасности в Панмунджоме, отмечают, что в этом удаленном уголке Азии «холодная война» так и не закончилась. Такие чувства совершенно понятны и оправданы. Напряженность между силами Альянса и КНДР, по обе стороны границы на границе с Арменией, по-видимому, требует военного разрешения в лобовом столкновении. Фактически, 21 августа 1976 года Операция Paul Bunyan стала крупнейшей демонстрацией силы, когда-либо собранной на Корейском полуострове в ответ на убийство топором двух офицеров армии США – это стало подтверждением, что военные с обеих сторон всё ещё мыслят «холодной войной». Во многом такой же подход продолжает доминировать в военном мышлении и сегодня, особенно в консервативных РК и американских военных учреждениях.

За последние три десятилетия в рамках альянса США-РК обсуждались вопросы ядерной и неядерной угрозы Северной Кореи, военной готовности, стратегии альянса в противостоянии Корейской народной армии. Оперативное командование и управление всеми силами безопасности Южной Кореи доминировало в большинстве дискуссий по вопросам безопасности в США и РК. Фактически, эти дебаты продолжаются и сегодня, хотя и несколько смягчены более либеральным правительством в Сеуле.

Сегодняшняя быстро меняющаяся стратегическая и дипломатическая ситуация на Корейском полуострове обрисовывает будущие меры обеспечения безопасности, которые значительно отличаются от видевшихся несколько лет назад. Количество и частота встреч лидеров Северной Кореи, Южной Кореи, Китая и США потрясли основы этих договоренностей, особенно о будущем альянса безопасности США и РК и количестве американских войск в Корее, а также взаимосвязи денуклеаризации КНДР и создания всеобъемлющего режима мира и безопасности на Корейском полуострове. Эти события в сочетании с растущим геополитическим влиянием и военным потенциалом Китая требуют пересмотреть будущие роль и обязанности США в области безопасности Северо-Восточной Азии.

Большинство стратегов отводят руководству США среди союзников по безопасности и партнеров в регионе решающую роль в уравновешивании растущего военного присутствия Китая и возможностях проекции силы на так называемую «Первую островную цепочку». Согласно этой точке зрения, Соединенные Штаты не должны ограничиваться оборонительной позицией в отношении Северной Кореи, а вместо этого должны стремиться сбалансировать растущую мощь Китая на самом Корейском полуострове. Считается также, что наилучшим способом достижения баланса является изменение нынешней линии разлома, отделяющей Северную Корею и Китай от Южной Кореи и Соединенных Штатов. Скорее всего, США должны стать лояльнее и активно работать на налаживание отношений между Северной и Южной Кореями, чем с Китаем.

Если и Южная, и Северная Кореи так высоко ценят свою политическую автономию и внешнеполитическую независимость, они также будут заинтересованы серьезно рассмотреть предложение США о новых трехсторонних отношениях и совместном подходе к безопасности. Корейский народ лучше всех понимает, что более двух тысяч лет правители китайских династий обращались с Кореей как к государству обложенному данью и нуждающемуся в их «защите», за что корейцы должны были платить «дань» Китаю. С точки зрения Китая, господство над Корейским полуостровом не является нарушением суверенитета корейского народа; это «нормальное» состояние отношений между китайцами и корейцами, тесно связанное, как они выражаются, историей и культурой. И все же, оценивая вопросы безопасности, китайцы долго беспокоились о том, что японская или другая внешняя держава, стремящаяся ограничить или вторгнуться в Китай, может снова использовать Корейский полуостров в качестве своей базы «подскока».

Противостояние конкурентной стратегии Китая в Северо-Восточной Азии входит в прямые интересы США. Вашингтон должен реализовать свою собственную стратегию балансирования долгосрочными интересами корейцев в целях укрепления их объединенной национальной обороны, защиты их автономии и самоопределения как нации. Таким образом, Соединенные Штаты смогут более активно и позитивно выстраивать будущее Северо-Восточной Азии. Самым ценным для корейского народа станет то, что США, в конечном счете, будут полноценно взаимодействовать со всей корейской нацией. Такая геостратегическая перестройка также будет способствовать значительному уменьшению угрозы просчета, кризиса и ядерной войны на Корейском полуострове.

Однако для достижения этого результата Соединенные Штаты должны создать препятствия установлению китайской гегемонии на полуострове. Следовательно, жизненно важный компонент общей стратегии США в Северо-Восточной Азии должен включать не просто поиск пути установления мира с северокорейцами, но и формирование конструктивных отношений с Пхеньяном для дальнейшего расширения возможностей всех корейцев защищать свои национальные интересы.

Автор: Уильям Р. МакКинни

Перевод: ВПК.name

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