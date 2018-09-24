Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300
Россия вынуждена принять адекватные ответные меры из-за действий Израиля для повышения безопасности российских военнослужащих в Сирии, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Министр сообщил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300. Шойгу уточнил, что ЗРК С-300, который будет передан Дамаску, перехватывает средства воздушного нападения на дальности более 250 километров, может поражать несколько воздушных целей, передает РИА "Новости".
Зенитный ракетный комплекс, который Россия поставит Сирии, существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны, заверил Шойгу. Он указал, что, обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.
Глава Минобороны напомнил, что в 2013 году Россия по просьбе Израиля приостановила поставку Сирии С-300. По его словам, комплекс был готов к отправке, сирийские военнослужащие уже прошли необходимую подготовку. "Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, командные пункты сирийской ПВО оснастят автоматикой, которая пока есть только у России. По словам Шойгу, это позволит обеспечить централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. "Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", – подчеркнул Шойгу.
Кроме того, Россия будет подавлять над акваторией Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые РЛС и системы связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, сказал Шойгу.
Шойгу выразил уверенность, что реализация этих мер "охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим". "В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", – сказал министр обороны.
Ранее в понедельник израильский источник сообщал, что ответом России на гибель военного самолета Ил-20 может стать переброска в Сирию батареи ЗРК С-300, что окажется "серьезным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов" по сирийской территории.
В воскресенье Минобороны представило подробные данные о катастрофе российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, подтвердив вину Израиля в крушении военного самолета. Ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20. В Армии обороны Израиля, тем не менее, настаивают на своей версии событий.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Россия не верит оправданиям Израиля.
Ольга Никитина
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принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Сирийский С-300 можно только посочувствовать...А Вы за нее не переживайте, она железная.
А Вы за нее не переживайте, она железная.У сирийцев в 1982г. ЗРК тоже были железные...
Кроме того, Россия будет подавлять над акваторией Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые РЛС и системы связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, сказал Шойгу.Потихоньку втягиваемся в войну.
Кроме того, командные пункты сирийской ПВО оснастят автоматикой, которая пока есть только у России. По словам Шойгу, это позволит обеспечить централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. "Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", – подчеркнул Шойгу.Это сирийцам наш "свой-чужой" передадут? Или как? Кто прояснит?
А на сирийские самолеты как же?
Су-24 - повод привезти С-400.Собьют А-50 привезём С-200. Простите за черный юмор...
Ил-20 - повод привезти С-300.
Очень надеюсь, что к управлению С-300 недопустят сирийцев, да и откуда за две недели возьмутся подготовленные расчёты!Ранее уже были планы поставки С-300 Сирии, тогда же были подготовлены сирийские расчеты.
Потихоньку втягиваемся в войну.Решение российского военного руководства достаточно выверенное. Без усиления ПВО в Сирии закончить войну не удастся. Определенный риск есть, но война без риска не бывает.
Это сирийцам наш "свой-чужой" передадут? Или как? Кто прояснит?Типа передадут. Про самолеты не сообщалось.
А на сирийские самолеты как же?
Определенный риск есть, но война без риска не бывает.Согласен с Вами...
У сирийцев в 1982г. ЗРК тоже были железные...С-300 скорее всего разместят недалеко от россйиской базы. Это улучшит возможности комплекса и очень усложнит действия израильской авиации в Сев. Сирии, где скорее всего прочно обоснуются иранцы с Хезболлой.
Без усиления ПВО в Сирии закончить войну не удастся.
Смотря что вы понимаете под окончанием войны. Конфликтующих сторон и интересов много.
Если вы имеете ввиду - подавить всех, кто не под флагом Ассада, то тут у любого, ИМХО, пупок развяжется. Этого даже СССР в Афгане не сделал. Т.к. людей, живущих в рамках средневекового мистико-религиозного сознания неисчерпаемо, можно регулярно подкидывать пополнения. И, поверьте, у тех, кто против РФ на это бабла хватит.
Как вариант, Ассад использует С-300 для того, чтобы закрыть небо на тот период, пока про-его войска будут отбирать у америкосов нефтяные поля, если до этого дойдёт. Не исключено, что та самая хезболла нужна Ассаду на своей территории именно для того, чтобы помочь ему вернуть нефть.
Смотря что вы понимаете под окончанием войны. Конфликтующих сторон и интересов много.Сирия является частично оккупированной страной. И пока так будет оставаться, война не прекратится,- ИГ будет возрождаться вновь и вновь.
Как вариант, Ассад использует С-300 для того, чтобы закрыть небо на тот период, пока про-его войска будут отбирать у америкосов нефтяные поля
Интересно бы было на енто посмотреть... 😬
Интересно бы было на енто посмотреть...
ну, наверное это единственное на что интересно было бы посмотреть. С одной стороны, америкосы по сравнению с силами Ассада, как слон по сравнению с мышью. С другой стороны, одними бомбами вопрос не решишь. Нужна пехота. Америкосы тут могут полагаться только на террорюг-наёмников, которые как бы им "губы не мазали" всё-равно не регулярные войска.
Возможно есть план сделать этот "актив" (нефтяные поля) слишком дорогим для владения. Ведь кроме материальных затрат (это ерунда для них), америкосы встают перед необходимостью "продемонстрировать тональность звона тестикул", атаковав С-300. А наши политики посмотрят на сколько они реально могут положиться на эту вундервафлю. Является ли она таковой или нет. А уже по результатам можно определить "диаметр пузырей и ширину распальцовки" в переговорах на всякие геополитические темы.
Ну и вряд ли кто в мире из свиты матрасников позитивно оценит как те будут бомбить войска Ассада на их же территории ради пустыни с нефтью.
... атаковав С-300. А наши политики посмотрят на сколько они реально могут положиться на эту вундервафлю.У более слабой стороны всегда больше минусов. Но не всегда слабая сторона проигрывает. Понятно, что Штатам, да и Израилю не так сложно подавить сирийский С-300. Однако, само появление этого комплекса направлено в том числе на выдавливание США из Сирии и является шагом в правильном направлении.
Это сирийцам наш "свой-чужой" передадут? Или как? Кто прояснит?как я понимаю там не трудно сменить коды оповещения конкретно под этот театр военных действий. Другое дело что бы это оборудование е было под присмотром.
А на сирийские самолеты как же?
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У США и Израиля тоже были железные ЗРК
http://nvo.ng.ru/history/2002-09-20/5_hok.html