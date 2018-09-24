Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300

Россия вынуждена принять адекватные ответные меры из-за действий Израиля для повышения безопасности российских военнослужащих в Сирии, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Министр сообщил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300. Шойгу уточнил, что ЗРК С-300, который будет передан Дамаску, перехватывает средства воздушного нападения на дальности более 250 километров, может поражать несколько воздушных целей, передает РИА "Новости".

Зенитный ракетный комплекс, который Россия поставит Сирии, существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны, заверил Шойгу. Он указал, что, обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

Глава Минобороны напомнил, что в 2013 году Россия по просьбе Израиля приостановила поставку Сирии С-300. По его словам, комплекс был готов к отправке, сирийские военнослужащие уже прошли необходимую подготовку. "Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, командные пункты сирийской ПВО оснастят автоматикой, которая пока есть только у России. По словам Шойгу, это позволит обеспечить централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. "Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", – подчеркнул Шойгу.

Кроме того, Россия будет подавлять над акваторией Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые РЛС и системы связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, сказал Шойгу.

Шойгу выразил уверенность, что реализация этих мер "охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим". "В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", – сказал министр обороны.

Ранее в понедельник израильский источник сообщал, что ответом России на гибель военного самолета Ил-20 может стать переброска в Сирию батареи ЗРК С-300, что окажется "серьезным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов" по сирийской территории.

В воскресенье Минобороны представило подробные данные о катастрофе российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, подтвердив вину Израиля в крушении военного самолета. Ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20. В Армии обороны Израиля, тем не менее, настаивают на своей версии событий.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Россия не верит оправданиям Израиля.

Ольга Никитина