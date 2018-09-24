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24.09.2018
Warspot

Spectre: дрон-ракетоносец для поддержки пехоты

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Полноразмерный макет дрона Spectre.
Полноразмерный макет дрона Spectre.
Источник: armyrecognition.com

В ближайшие годы пехота может вооружиться летающими ракетными установками. Вчера, 21 сентября, портал janes.com сообщил о том, что европейская компания MBDA презентовала концепцию дрона-ракетоносца под названием Spectre.

Разработчики называют Spectre беспилотником прямой поддержки. Этот дрон можно будет задействовать непосредственно на поле боя для сбора разведданных, а также нанесения прямых ударов.

Spectre выполнен в виде мультикоптера с восемью винтами и поворотными крыльями, что обеспечивает ему возможности вертикального взлёта и посадки. Ширина дрона составляет 2 м, масса — 75 кг. Беспилотник может нести до 25 кг полезной нагрузки в виде разведывательного модуля и ракет. Заявленная длительность полёта составляет более 60 минут, максимальная скорость — 180 км/ч, боевой радиус — более 10 км.

Представленный макет Spectre "вооружён" двумя ракетами Enforcer, размещёнными в лобовой части дрона. Беспилотник сможет эксплуатироваться в различных режимах: от прямого управления оператором до автоматического патрулирования и оповещения при обнаружении цели. В MBDA указывают, что уже в следующем году будут проведены огневые испытания дрона.

22.09.2018
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Оригинал публикации
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Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
БПЛА
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