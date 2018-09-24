Новые образцы украинского вооружения

Вчера, 21 сентября, на одном из полигонов украинской армии прошли испытания новых образцов вооружения. "Смотрины" проводило высшее военное руководство Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

В числе представленного вооружения были две модели лёгких вертолётов, "Скаут" и АК1-3, новые беспилотные комплексы, а также модернизированная зенитная установка ЗУ-23-2 с дистанционным управлением. Кроме того, демонстрировались новые ракеты РС-80 и артиллерийские снаряды украинского производства.

Демонстрация нового украинского вооружения