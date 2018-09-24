Войти
24.09.2018
Warspot

Южнокорейские стрельбы

600
0
0
Танки K1A2 (слева) и K2 Black Panther (по центру и справа).
Танки K1A2 (слева) и K2 Black Panther (по центру и справа).
Источник: defensenews.com

Республика Корея намерена стать значимым игроком на рынке вооружений. В рамках выставки DX Korea, проходившей с 12 по 16 сентября, на одном из полигонов для посетителей экспошоу были устроены показательные выступления военной техники южнокорейской армии.

На видео показаны стрельбы из танков K1A2 и K2, БМП K21, вертолётов AH-64 и другой техники. Южнокорейские военные показали высокую точность попаданий, а также слаженные групповые действия.

Показательные стрельбы южнокорейской армии

23.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
" rel="nofollow" target="_blank">Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
AH-64
Похожие новости
24.09.2018
Беспилотный истребитель впервые сбил воздушную цель
20.09.2018
Голландские "Апачи" будут летать до середины века
11.09.2018
Египетские Ка-52 стали самыми мощными боевыми вертолетами в Африке
10.09.2018
F-16 получит индийские крылья
10.09.2018
Boeing обещает Польше определенные преференции. Правда, не за бесплатно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.09 20:44
  • 25
Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300
  • 24.09 20:29
  • 9
ТРДДФ. США не захотели делиться "горячей частью"
  • 24.09 19:46
  • 1
Состояние и перспективы бронетанковой техники вооруженных сил Украины
  • 24.09 19:31
  • 2
Развернутые в рамках «Анаконда-18» и «Trident Juncture-2018» войска НАТО останутся у границ Беларуси и России?
  • 24.09 19:30
  • 7511
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.09 19:30
  • 21
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.09 19:06
  • 703
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.09 18:47
  • 1
ВМС США не спешат расстаться с программой LCS
  • 24.09 18:36
  • 1
Британия решила создать кибервойска для нападения на Россию
  • 24.09 18:21
  • 122
Будущее - прошлое АСУВ "Маневр" - ВЫВОДЫ
  • 24.09 17:43
  • 5
Россия и Китай договорились ускорить переговоры по проекту тяжелого вертолета
  • 24.09 17:43
  • 273
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 24.09 17:37
  • 5
Корабли ВМС Украины прошли под арками Крымского моста
  • 24.09 15:59
  • 1
Япония протестирует модель космического лифта
  • 24.09 15:42
  • 4
Истребители и Ил-20 развели во времени