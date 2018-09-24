Южнокорейские стрельбы
Общеотраслевая информация, Авиация, Ракетные комплексы и артиллерия, Рынки и сотрудничество, Состояние и перспективы ОПК:
Танки K1A2 (слева) и K2 Black Panther (по центру и справа).
Источник: defensenews.com
Республика Корея намерена стать значимым игроком на рынке вооружений. В рамках выставки DX Korea, проходившей с 12 по 16 сентября, на одном из полигонов для посетителей экспошоу были устроены показательные выступления военной техники южнокорейской армии.
На видео показаны стрельбы из танков K1A2 и K2, БМП K21, вертолётов AH-64 и другой техники. Южнокорейские военные показали высокую точность попаданий, а также слаженные групповые действия.
Показательные стрельбы южнокорейской армии
23.09.2018
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