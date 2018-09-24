На Кубани военные отработали использование "кочующих минометов"
Масштабный лагерный сбор ракетных войск артиллерии ЮВО проходит сейчас в Краснодарском крае на полигоне в Молькино.
На тактических учениях был отработан прием, который использовали военные в Сирии - артиллеристы взяли на вооружение так называемые "кочующие минометы".
- Данная боевая техника устанавливается в кузове автомобиля, что значительно уменьшает время нанесения огневого поражения противнику, оно составляет около 2,5 минуты, в отличие от обычных четырех, - рассказал исполняющий обязанности начальника артиллерии бригады, майор Александр Костелев. - Также в несколько раз увеличивается живучесть минометных расчетов.
Конечно, многое остается военной тайной, но не секрет, что отечественная техника зачастую превосходит зарубежную. На учениях в этом можно убедиться лишний раз. В нынешних принимают участие более 2000 военных и 500 единиц боевой техники.
На полигоне проводят стрельбы из реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", самоходных гаубиц и минометов. С воздуха точность поражения определяют беспилотники. Учения проходят на учебном полигоне, в Молькино.
- Здесь мы проводим лагерный сбор, развиваем свои навыки. Основная задача - уйти от стандартных форм нанесения ударов противнику, используя современные средства разведки, - рассказал начальник ракетных войск артиллерии 49-й общевойсковой армии Семен Дегтярев. - И уже по результатам учений мы даем оценки батареям. Например, с помощью артиллерийских дуэлей. По их итогам будет выбрано лучшее подразделение, которое представит ЮВО на первенстве вооруженных сил РФ.
Евгения Семизарова (Краснодарский край)
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