Разведка США сообщила об отсутствии защиты от ракет "Булава"

Американские СМИ сообщают, что к 2024 году Россия обзаведется подводным флотом с межконтинентальными ракетами, оснащенными гиперзвуковыми блоками. И пока у США нет защиты против такого оружия.

Эту информацию обнародовал телеканал CNBC со ссылкой на источник, имеющий доступ к отчетам американской разведки. Речь идет о российских подводных лодках класса "Борей", вооруженных ракетами "Булава".

"Каждая "Булава" может иметь заряды мощностью до 150 килотонн, что примерно в 10 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Более того, в отличие от традиционной ракеты, которая несет одну боеголовку, ракета "Булава" способна нести до 10 ядерных гиперзвуковых боевых блоков", - отмечает CNBC и делает вывод о том, что сейчас США бессильны против этой угрозы и могут рассчитывать только на оружие сдерживания.

"У нас нет какой-либо защиты, которая могла бы нейтрализовать применение против нас такого оружия", - признал в Сенате командующий стратегическим командованием США генерал ВВС Джон Хайтен.

Телеканал напоминает, что скорость гиперзвукового оружия может составлять более 5 Маха.

Руслан Мельников