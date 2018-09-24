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24.09.2018
Российская газета

Разведка США сообщила об отсутствии защиты от ракет "Булава"

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Источник: Снимок с видео / Пресс-служба Министерства обороны РФ / ТАСС

Американские СМИ сообщают, что к 2024 году Россия обзаведется подводным флотом с межконтинентальными ракетами, оснащенными гиперзвуковыми блоками. И пока у США нет защиты против такого оружия.

Эту информацию обнародовал телеканал CNBC со ссылкой на источник, имеющий доступ к отчетам американской разведки. Речь идет о российских подводных лодках класса "Борей", вооруженных ракетами "Булава".

"Каждая "Булава" может иметь заряды мощностью до 150 килотонн, что примерно в 10 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Более того, в отличие от традиционной ракеты, которая несет одну боеголовку, ракета "Булава" способна нести до 10 ядерных гиперзвуковых боевых блоков", - отмечает CNBC и делает вывод о том, что сейчас США бессильны против этой угрозы и могут рассчитывать только на оружие сдерживания.

"У нас нет какой-либо защиты, которая могла бы нейтрализовать применение против нас такого оружия", - признал в Сенате командующий стратегическим командованием США генерал ВВС Джон Хайтен.

Телеканал напоминает, что скорость гиперзвукового оружия может составлять более 5 Маха.


Руслан Мельников

23.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
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