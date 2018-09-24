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24.09.2018
Российская газета

Испытания гиперзвуковых боеголовок в Китае попали на видео

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Испытания гиперзвуковых боеголовок
Испытания гиперзвуковых боеголовок.
Источник: rg.ru

В Сети появилось видео нового испытания КНР гиперзвуковых боевых блоков. На размещенном ролике кассета с тремы аппаратами прикреплена к аэростату для высотных испытаний.

- В кассете закреплены два разных типа боеголовок, одна из них имеет явно другой дизайн, - отметил военный обозреватель The Drive Тайлер Роговей.

По данным издания, до завершения испытания и ввода в эксплуатацию гиперзвукового боевого блока WU-14, известного также как DF-ZF, осталось не более двух лет. Аббревиатура DF-ZF намекает, что боеголовки предназначены для баллистических ракет семейства DongFeng (Восточный ветер). Ракету DF-21 США считают самым опасным китайским оружием, поскольку она способна с высокой точностью поражать авианосцы на расстоянии 900 миль. Наводится ракета по информации, получаемой с разведывательных самолетов и спутников.

Напомним, в августе появилось видео успешных испытаний китайского гиперзвукового летательного аппарата Star Sky 2, выполненного по технологии Waverider. Аппарат поднялся в воздух, сбросил обтекатель, разогнался и в течение 10 минут выполнял заданные программой маневры.


Антон Валагин

23.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Китай
США
Продукция
DF-21
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
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