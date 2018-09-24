ВМС США предсказали гибель от нового оружия

Американский флот может попасть в серьезную беду в реальной войне. Тому есть две причины: внутренняя и внешняя.

- У американских моряков не было разбитого носа с 1945 года. Это было долгое время спокойной, безмятежной службы без серьезных боевых задач. У нас случались потери - например, фрегат Stark, - но нет ни одного человека в форме американского соряка, кто видел бы настоящую атаку вражеского флота, - пишет военный обозреватель Task&Purpose Тим Рикс.

Помимо отсутствия боевого опыта, угрозу для американских моряков представляет развитие противокорабельных средств.

- В сентябрьском правительственном исследовании на военно-морскую тему говорится, что авианосцы на десятилетия вперед останутся главной ударной силой ВМС США. И там же, через пять страниц: гиперзвуковые угрозы выходят за пределы возможностей любых нанешних систем США. Понимаете, что я имею в виду? - заключил Рикс.

В России проходит опытно-боевое дежурство гиперзвуковая противокорабельная ракета "Кинжал", предназначенная для уничтожения крупных кораблей. Другой гиперзвуковой ракетой, "Циркон" будет оснащаться модернизированные крейсеры и новые подводные лодки. Китай успешно испытал баллистическую ракету DF-21, способную поразить авианосец на расстоянии 900 миль.

Справка "РГ"

Инцидент с фрегатом Stark произошел в Персидском заливе во время Ирано-Иракской войны. Корабль был атакован истребителем ВВС Ирака - тот выпустил по Stark две противокорабельные ракеты. Одна пробила корпус и не взорвалась, от второй на фрегате начался пожар.37 моряков погибли, 21 был ранен. Саддам Хуссейн назвал случившееся ошибкой пилота, принес извинения и выплатил компенсацию.

Антон Валагин