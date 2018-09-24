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24.09.2018
Газета.ru

"Братья сходят с ума": Украина строит базу на Азовском море

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Источник: gazeta.ru

Эксперты объяснили смысл провокации ВМС Украины у берегов Крыма

Украинские военные суда "Донбасс" и "Корец" прошли у берегов Крыма и проследовали в Бердянск для участия в создании военно-морской базы Украины на Азовском море, сообщили украинские СМИ. Ранее сообщалось, что украинские корабли были сопровождены судами пограничного управления ФСБ по Крыму с целью обеспечения безопасности и в соответствии с нормами международного права.

Корабли "Донбасс" и "Корец" военно-морских сил Украины, которые вошли в исключительную экономическую зону РФ недалеко от берегов Крыма, направляются в Бердянск для участия в создании военно-морской базы на Азовском море, передает ФАН.

"В четверг, 20 сентября, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск", - пишут украинские СМИ.

Суда пройдут из Черного в Азовское море через Керченский пролив. Командование ВМС Украины пока не дало никаких официальных комментариев происходящего. Украинские корабли были сопровождены судами пограничного управления ФСБ по Крыму с целью обеспечения безопасности и в соответствии с нормами международного права.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара с одной стороны раскритиковал такие маневры украинских вооруженных сил, с другой указал на комичность ситуации, передает RT.

"Сама ситуация достаточно комичная и лишний раз показывает боеготовность украинской армии, поскольку военный корабль идёт сразу с буксиром. То есть те, кто его туда направил, понимают, что он может просто заглохнуть и встать где-нибудь посреди моря. И на этом военный марш-бросок "украинского флота" закончится", - пояснил политик.

При этом, он охарактеризовал происходящее, как провокацию.

"Украина, с одной стороны, прощупывает почву относительно реакции России. С другой стороны, любые действия нашей страны с точки зрения исключительно вопросов безопасности российского государства, возможно, будут трактоваться как "нападение" на украинский Военно-морской флот. Мне кажется, главная их цель - спровоцировать Россию. Но, думаю, ситуация находится под полным контролем. Эти корабли сопровождаются пограничной службой нашей страны", - подытожил Ганжара.

Тремя днями ранее президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании Верховной раде заявил, что уберет из конституции страны норму, закрепляющую базирование ВМФ России в Крыму.

"После того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно не будет", - заявил украинский лидер.

За два дня до этого генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Василий Богдан заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что создание военно-морской базы на Азовском море "заставит Россию пойти на уступки".

"Украина будет способна создать соответствующую структуру в виде этой военно-морской базы, которая будет серьезным оппонентом России в Азовском море, и приведет к тому, что наш агрессивный, террористический сосед вынужден будет пойти на уступки, сесть за стол переговоров, и в контексте тех же минских договоренностей и международного права решить те вопросы, которые существуют", - заявил украинский военный, подчеркнув, что РФ "должна убраться из Крыма и Донбасса".

Генерал Богдан при этом признал, что российский Военно-морской флот гораздо сильнее украинских ВМС. Однако, по его мнению, из-за мелководья на Азовском море в полную мощь использовать свои корабли ВМФ России не сумеет, а вот украинские катера - напротив - смогут раскрыть свой потенциал.

Он добавил, что Украине активную поддержку оказывают США.

"Есть договоренности с американской стороной о том, чтобы укрепить нашу обороноспособность на море и в воздухе. Американцы уже нам предоставляют два военных катера типа Island, и я полагаю, что они будут размещены в Азовском море", - сообщил он.

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков усомнился в том, что украинская военно-морская база будет представлять хоть какую-то угрозу для России, передает НСН.

"Абсолютно непрофессиональные высказывания. Что касается базы, то что они имеют в виду под этим словом? Если база - это два или пять катеров, которые они там перебросили, то это совсем несерьезно. Подобными действиями и заявлениями они демонстрируют очень плохое отношение к России. Они по-прежнему настроены на конфронтацию. Это, прежде всего, позиция президента Украины [Петра Порошенко].

Напряженность в Азовском море инициирована украинской стороной", - заявил сенатор.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал "утопией" намерение Украины создать базу военно-морских сил в Азовском море.

"Очень жаль, что наши братья продолжают сходить с ума. Это несерьезно. Глубина в Азовском море от 7 до 14 метров. То есть она не позволяет иметь здесь какие-то серьезные боевые корабли, а тем более подводные лодки", - сказал он.

По мнению парламентария, украинские чиновники на самом деле заинтересованы не в строительстве военно-морской базы, а в "освоении" бюджетных денег.

"Сегодня у власти те люди, которые находят высосанный из пальца повод, чтобы в очередной раз списать деньги на какие-то военные расходы, а по сути дела их разворовать. Если хотят заниматься реальным восстановлением флота или военных баз, пусть лучше вложат деньги и восстановят в Николаеве судостроительный завод, который на ладан дышит и вот-вот закроется, где строили "Адмирала Кузнецова", - добавил Шерин.

Напомним, что 20 января 1991 года в Севастополе был проведен референдум, на котором 97% жителей высказались за "статус Севастополя - главной базы Черноморского флота, города союзно-республиканского подчинения". В 1995 году, после многолетних трений и конфликтов на высшем уровне, президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины.

В 1997 году базирование Черноморского флота России в Севастополе было закреплено Договором о дружбе. 12 июня 1997 года на кораблях российского Черноморского флота был поднят исторический Андреевский флаг. Россия арендовала у Украины базу в Севастополе, ежегодно выплачивая около $100 млн. Выплаты производились с помощью погашения Россией части государственного долга Украины.


Рафаэль Фахрутдинов

23.09.2018
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2 комментария
№1
24.09.2018 08:13
На строительство военной базы у нищего Бандеростана денег нет и не будет,а всерьез называть братьями тех,что кричал -  Москалей На Ножи и поголовно платит налоги на АТО может только сумасшедший...
+7
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№2
24.09.2018 14:47
Цитата, q
"Сама ситуация достаточно комичная и лишний раз показывает боеготовность украинской армии, поскольку военный корабль идёт сразу с буксиром. То есть те, кто его туда направил, понимают, что он может просто заглохнуть и встать где-нибудь посреди моря.
Если быть объективным, то не представителям России смеяться над буксиром сопровождающих украинский боевой корабль. Сколько раз наши БК ходили в походы в сопровождении буксиров и над этим заливисто смеялись иностранцы и наша либерастня.
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