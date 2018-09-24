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24.09.2018
Курсор (Израиль)

Минобороны России продолжает обвинять Израиль

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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Минобороны РФ 23 сентября назвали преступной халатностью действия израильских ВВС, которые привели к гибели Ил-20 у побережья Сирии.

Минобороны России якобы «имеет аудиозапись переговоров с представителем штаба ВВС Израиля, доказывающую несвоевременное оповещение об авиаударах», сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков (о чем пишет Интерфакс).

«В ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется нанести удары израильской авиации, находятся на севере Сирии. Разговор велся на русском языке. Минобороны России имеет аудиозапись этого разговора», — заявил он на брифинге в воскресенье (23.09).

В Минобороны РФ назвали преступной халатностью действия израильских ВВС, которые привели к гибели Ил-20. «Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или о их непрофессионализме, или, как минимум о преступной халатности», — заявил Конашенков.

«Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — сказал российский генерал.

Как информировал Курсор, Россия не оправдала ожиданий израильтян. Кремль давно давал Израилю и Ирану противоречащие друг другу обещания, которые не мог выполнить, констатирует польский политолог Витольд Репетович.

23.09.2018
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принадлежат Курсор (Израиль)
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