Япония протестирует модель космического лифта
Япония запустила к МКС тяжелую ракету H-2B с беспилотным космическим кораблем Kounotori 7 ("Аист-7"), который доставит на Международную космическую станцию грузы и экспериментальное оборудование, сообщает РИА Новости.
ru.wikipedia.org, Nohmi Lab. / DinoSato
Среди оборудования находятся два мини-спутника STARS-Me. Аппараты кубической формы с гранью 10 см соединены между собой 10-метровым стальным тросом, по которому двигается небольшая капсула с моторчиком и камерой. Эта конструкция будет выпущена в открытый космос, где пройдет тестирование модели космического лифта.
По словам Масахиро Номи, профессора Университета Сидзуоки, пока никто не проверял, как это работает – идея космического лифта до сих пор существовала лишь как идея. Задача эксперимента – выяснить, что будет происходить в условиях космоса, если между двумя спутниками натянуть трос и пустить по нему аппарат.
За разработку проекта взялась компания Obayashi Corporation. Предполагается, что лифт сможет доставлять на орбиту не только грузы, но и блоки космической станции, которые затем будут отправляться на Луну и Марс.
Идея выглядит следующим образом. Сначала на низкую орбиту (около 300 км) выводится спутник, на основе которого начнется создание космического корабля. Уже готовый корабль поднимется на геостационарную орбиту и будет вращаться с той же скоростью, что и Земля, то есть будет постоянно находиться над одной и той же точкой. Достигнув высоты около 36 тыс. км, он начнет выпускать кабель из наноматериалов, а сам продолжит набирать высоту. После того как корабль достигнет высоты 96 тыс. км, его кабель достигнет Земли.
Затем с помощью челнока начнутся работы по укреплению кабеля, который должен будет в итоге выдерживать стотонный подъемник. И только после этого начнется строительство станций на геостационарной орбите и на других высотах.
Нынешний эксперимент должен выявить возможности осуществления того, что является принципом идеи космического лифта – перемещение груза по тросу, натянутому между двумя спутниками, пояснил Номи.
Эскиз комплекта из двух малых спутников STARS-Me
ru.wikipedia.org, Nohmi Lab. / DinoSato
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Сначала два спутника будут функционировать как единый аппарат, но потом они самостоятельно разъединятся и натянут между собой трос. Когда "лифт" будет готов, подъемник получит команду с Земли и начнет движение. На разворачивание системы (включая проверку всей аппаратуры) понадобится около 2,5 месяцев. Сам же тест продлится не больше нескольких мнут, рассказал профессор.
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https://www.dailytechinfo.org/space/10376-yaponskiy-kosmicheskiy-zond-hayabusa-2-opustil-dva-prygayuschih-rovera-na-poverhnost-asteroida-ryugu.html