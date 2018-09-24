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24.09.2018
Коммерсантъ

ОАК перенастроила управление

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Илья Тарасенко
Илья Тарасенко.
Источник: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Объединенная авиастроительная корпорация укрепила руководство тремя новыми должностями

Как стало известно “Ъ”, в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) изменилась структура управления. Там появилось три новых должности. Гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко займет пост вице-президента ОАК по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), вице-президентом по правовым вопросам станет действующий директор по корпоративным и имущественным отношениями ОАК Сергей Коносов. Кроме того, в ОАК появится позиция исполнительного вице-президента. По данным “Ъ”, господин Тарасенко будет совмещать две позиции и останется в РСК "МиГ".

О том, что гендиректор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко займет пост вице-президента ОАК по военно-техническому сотрудничеству, первым сообщило агентство "Интерфакс-АВН" со ссылкой на источник в авиаотрасли. Собеседник агентства отметил, что пока еще не решен вопрос, покинет ли господин Тарасенко пост гендиректора "МиГа" или будет руководить корпорацией по совместительству с должностью вице-президента.

Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, подтвердили эту перестановку и уточнили, что решение было принято на совете директоров 17 сентября. "Он останется на обеих позициях",— рассказали они. Господин Тарасенко будет отвечать в ОАК за взаимодействие по линии ФСВТС и Рособоронэкспорта. Сейчас такой должности в структуре ОАК нет: вопросы ВТС там пока курировал первый вице-президент. 25 июня на этот пост был назначен выходец из "Ростеха", бывший директор по экономике и финансам ОАК Сергей Ярковой, а раньше эту должность занимал Александр Туляков.

Кроме того, по данным “Ъ”, на том же совете директоров было принято еще одно решение. Действующий директор по корпоративным и имущественным отношениями ОАК Сергей Коносов станет вице-президентом по правовым вопросам корпорации. Между тем источник “Ъ” добавил, что кроме должностей вице-президента по ВТС и вице-президента по правовому обеспечению и корпоративному развитию в структуре корпорации также появилась позиция исполнительного вице-президента, кто ее займет, пока неизвестно.

В ОАК подтвердили “Ъ” только наличие изменений, но уточнять информацию не стали. "Действительно, в структуре ОАК произошли некоторые изменения, которые были одобрены советом директоров ОАК 17 сентября. В частности, в структуру вводятся новые позиции вице-президентов. На данный момент назначения на эти должности не состоялись, поэтому обсуждать их преждевременно",— заявили “Ъ” в пресс-службе. В РСК "МиГ" от комментариев “Ъ” вчера отказались.

РСК "МиГ" — входящая в структуру ОАК компания, которая осуществляет разработку, производство, поставки и ремонт авиационной техники. РСК "МиГ" — головной изготовитель нового регионального пассажирского самолета Ил-114. Продуктовый ряд компании также включает в себя истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе истребители МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и МиГ-35, а также высотный всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31, который стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия — ракеты "Кинжал". На форуме "Армия-2018" стало известно, что Минобороны подписало с корпорацией контракт на шесть истребителей МиГ-35УБ и МиГ-35С до 2023 года. Кроме того, компания работает над подписанием контрактов по поставке МиГ-35 с 29 странами мира, где уже присутствует самолет МиГ-29. Среди потенциальных покупателей назывались Казахстан, Мьянма, Бангладеш, государства Латинской Америки, в частности Перу.

Илья Тарасенко родился 23 марта 1980 года в Москве, в 2002 году окончил Московский авиационный институт. С 2009 по 2014 год работал в корпорации "МиГ", после чего два года был президентом компании "Гражданские самолеты Сухого". С сентября 2016 года господин Тарасенко вернулся в РСК "МиГ" уже на должность гендиректора.

О Сергее Коносове известно меньше. Он родился в 1976 году. С 2005 по 2007 год был секретарем совета директоров "Авиастар-СП", после чего два года был заместителем директора департамента корпоративного управления ОАК, затем этот департамент возглавил. Через несколько лет он возглавил другой департамент — по корпоративным и имущественным отношениям.


Александра Джорджевич, Иван Сафронов

21.09.2018
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