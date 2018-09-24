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24.09.2018
РИА Новости

Гаубица диверсанта. Чем опасен новый бесшумный российский миномет "Галл"

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Российский 82-мм миномет 2Б25
Российский 82-мм миномет 2Б25.
Источник: © Фото : АО "ЦНИИ "Буревестник"

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости, Николай Протопопов. Бесшумный, беспламенный и очень легкий - отечественные и западные специалисты уже высоко оценили особенности и возможности нового российского 82-миллиметрового миномета 2Б25 "Галл". Это уникальное оружие разработано для подразделений специального назначения и, по словам военных, значительно превосходит по характеристикам зарубежных "одноклассников". Прямых аналогов нет. Зачем российскому спецназу бесшумный миномет и почему им заинтересовались оружейники других стран - в материале РИА Новости.

Тихая мина

Конструкция "Галла", как и любого другого миномета, достаточно проста - труба, двунога, опорная плита и прицельное приспособление. Что бросается в глаза, так это непривычно компактные габариты - в боевом положении миномет весит всего 13 килограммов. Для сравнения: масса 2Б24 "Поднос" - более 40 килограммов, эффективное применение обеспечивает расчет из пяти человек. Штатный расчет "Галла" - всего два бойца, а переносить его может один - у корпуса есть ремни, с помощью которых оружие крепится за спиной или целиком помещается в небольшую сумку.

Миномет неразборный - стрелку не требуется много времени на подготовку, необходимо только оборудовать площадку для стрельбы, выкопав углубление в почве под опорную плиту. Она, кстати, тоже очень легкая - изготовлена из алюминиевого сплава. Перевод изделия из походного положения в боевое или обратно занимает не более 30 секунд.

Главная изюминка "Галла" - "хитрые" боеприпасы особой конструкции, позволяющие стрелять действительно бесшумно: звук сопоставим с выстрелом из автомата Калашникова с глушителем. Учитывая, что дальность миномета более километра, местоположение стрелка обнаружить невозможно, особенно если спецоперация или диверсионная вылазка проводится в темное время суток. А скорострельность высокая: до пятнадцати снарядов в минуту.

Осколочная мина 3ВО35 состоит из боевой части и длинного хвостовика. Бесшумность, беспламенность и бездымность обеспечивается за счет того, что при выстреле пороховые газы запираются внутри хвостовика подвижным поршнем. Похожая схема применяется в патронах замкнутого типа для стрелкового оружия, в которых пороховые газы остаются в гильзе и постепенно стравливаются через микроскопические зазоры.


Российский 82-мм миномет 2Б25.
Источник: © АО "ЦНИИ "Буревестник"

Миномет 2Б25 "Галл" предназначен для уничтожения живой силы противника, в том числе в укреплениях и бронежилетах. По вертикали он стреляет под углом от 45 до 85 градусов, а по горизонтали направление стрельбы может корректироваться от минус четырех до плюс четырех градусов. Для установки миномета годится практически любая поверхность. Пользоваться "Галлом" можно при любой погоде, ночью и днем.

Конструкторы миномета не остановились на достигнутых результатах и планируют модернизацию и без того практически идеальной конструкции. В частности, специалисты разработают новую опорную плиту и еще более удобные средства переноски оружия. Возможно, расширят номенклатуру боеприпасов.


Российский 82-миллиметровый миномет 2Б25.
Источник: АО "ЦНИИ "Буревестник"

Труба войны

Минометы хороши тем, что не требуют сложной и высококвалифицированной подготовки, обращаться с ними быстро научится любой новобранец. Такое оружие особенно эффективно в ходе позиционных боев. Высокий темп стрельбы, напрямую зависящий от расторопности боевого расчета, позволяет буквально засыпать минами противника из-за укрытий и с безопасного расстояния. Именно поэтому минометы так популярны в войсках, в том числе и нерегулярных, и широко применяются в военных конфликтах.

Так, например, вьетнамские партизаны часто обстреливали места базирования подразделений армии США, атаковали с помощью минометов отдельные группы бойцов и вертолеты, высаживающие десант. В густых зарослях было очень сложно определить, с какой стороны прилетит осколочно-фугасная мина. А если и удавалось засечь район стрельбы, уничтожить минометный расчет, как правило, не представлялось возможным: атакующие очень быстро меняли позицию и растворялись в джунглях, не дожидаясь ответного удара артиллерии.


Минометный расчет Вооруженных сил России во время учений Вооруженных сил России и Белоруссии.
Источник: РИА Новости / Павел Герасимов

Немало неприятностей доставляли минометы и советским войскам в Афганистане. Моджахеды грамотно использовали преимущества этого вида оружия, как правило трофейного, - скрытность позиций, мобильность и высокую огневую эффективность. На вооружении советской армии в то время были в основном 82-миллиметровый возимо-буксируемый миномет 2Б9 "Василек" и 2Б14 "Поднос" такого же калибра, считавшиеся надежным средством в борьбе со скоплениями живой силы, огневыми точками противника, скрытыми в горах, складках местности и зданиях.

Однако стрельба из обычных "мортир" всегда сопровождается громким хлопком, вспышкой и дымом - это демаскирует группу бойцов, выдает их местоположение. Поэтому в силу компактности и эффективности миномет "Галл", очевидно, будет пользоваться популярностью не только у отечественных, но и у зарубежных подразделений специального назначения.

"Рособоронэкспорт" предложил новый миномет более чем в тридцать стран мира, несколько государств уже подали заявки на приобретение.


Тренировка по высадке морского и воздушного десанта прошла в Калининградской области.
Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо
23.09.2018
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Афганистан
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