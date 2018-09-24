Состояние и перспективы бронетанковой техники вооруженных сил Украины

В центральном печатном органе министерства обороны Украины "Народна Армiя" опубликовано небезынтересное интервью начальника Центрального бронетанкового управления вооруженных сил Украины генерал-майора Юрия Мельника (перевод bmpd).

Прошедшие капитальный ремонт и модернизацию танки Т-84 "Оплот" в составе 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, 2018 год (с) министерство обороны Украины

"Эксплуатируя технику, военный не должен думать о гарантийных обязательствах, если она выйдет из строя. Он должен быть уверен в машине, чувствовать себя защищенным".

О перспективах развития и модернизации отечественной бронетехники, переходе на стандарты НАТО и существующих проблемах рассказывает начальник Центрального бронетанкового управления вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник.

- На параде по случаю 27-й годовщины независимости Украины движение механизированной колонны открыл танк "Ятаган". Это намек на новый курс?

- Танк "Ятаган" разработан с пушкой под натовский боеприпас - унитарный выстрел калибра 120 мм с автоматом заряжания, со сварной-катаной башней. Сейчас он находится в одной из воинских частей, проходит исследование о возможности его применения. Дело в том, что рассматривается ситуация, в которой мы переходим на стандарты НАТО не только по системам управления. Руководство государства приняло политическое решение о вступлении в НАТО, поэтому участие наших подразделений в совместных операциях может начаться в любое время, а значит, должно быть взаимодействие с подразделениями НАТО в использовании совместимых боеприпасов. Поэтому и было принято решение по танку "Ятаган" - всесторонне исследовать его на вероятные поломки в процессе эксплуатации и иметь направление дальнейших действий.

Если взять в качестве примера польский опыт: когда они готовили своих танкистов к совместным действиям с НАТО, то они пошли путем закупки танков "Леопард". Мы уже имеем разработку, которая соответствует требованиям НАТО, и она имеет право на жизнь. Автомат заряжания изготовили украинские производители.

- Это, безусловно, хорошо. А что сегодня с пушками?

- Выполнен ряд работ, и как результат существует конкуренция между двумя производителями танковых пушек. Они могут изготовить стволы и 120, и 125 мм на современном оборудовании. Испытания завершены, пушки поставляют в рамках ремонта танков. Кстати, чтобы там не рассказывали российские СМИ об отсутствии у нас мощностей для производства пушек, это неправда. Пушка одного из украинских производителей уже вдвое превысила показатели по живучести ствола пушки российского производства.

- Когда ждать танк Т-84?

- Напомню, что рота Т-84 участвовала в военном параде еще в 2003 году. Затем эти машины, откровенно говоря, кочевали по всей Украине, и прошли они по 300-350 км, то есть их практически не эксплуатировали, поэтому выяснить, в чем могут возникнуть проблемы, не могли. В течение эксплуатации этих машин в 14-й бригаде обнаружили ряд нехарактерных неисправностей, требующих устранения.

Теперь эти машины переданы в 169-й учебный центр "Десна" для продолжения цикла эксплуатации, где из них выжмут все, что возможно. Главное конечный результат, а именно - исправная, надежная машина, которая обеспечит все требования наших танкистов.

Эта машина имеет потенциал, и она имеет право на жизнь во время переходного периода между Т-64 и "Оплот". Машина очень надежная, простая в эксплуатации, и, что важно, украинского производства. Ее осваивает экипаж очень быстро, она имеет запас мощности двигателя 1200 л. с. На нее установлен тепловизионный прицел наших производителей, средства связи, навигации. В целом она не требует больших усилий для адаптации к современным требованиям, как, скажем, Т-64.

- Если можно, то расскажите подробнее о судьбе танка Т-64БВ.

- Т-64БВ - наш основной танк, им обеспечены войска, танковые бригады. Я уже неоднократно отмечал, что бытовало мнение еще лет десять назад, что "Булат" - последняя модернизация, и все. Но, как показала практика применения этих машин, она еще достаточно большой потенциал модернизации. Сегодня в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. Морозова осуществляют опытно-конструкторские разработки, и в следующем году мы будем иметь машину, которая по своим боевым свойствам превысит свойства танка "Булат" и по защищенности, и по подвижности. Работы происходят комплексным методом - по подвижности, совершенствованию моторно-трансмиссионного отделения, систем связи, навигации, системы управления вооружением. Главная задача модернизации - изготовить за незначительные средства и короткое время надежный образец.

Также происходят опытно-конструкторские разработки, касающиеся импортозамещения составляющих танка "Оплот". Надеюсь, что в следующем году эти работы тоже будут завершены.

С завода им. Малышева должны поступать новые, качественные, надежные машины.

- Вы неоднократно поднимали тему подвижности боевых машин. Какая сейчас ситуация с двигателями?

- Предыдущие работы по капитальному ремонту двигателей 5ТДФ завершены, мы имеем определенный запас этих двигателей. Капитальный ремонт происходил не без сложностей, потому что существовал целый ряд так называемых критических составляющих этого двигателя, не производившихся на Украине. Осуществляли определенную работу, в частности исследовательскую, по замене этих составляющих. Напомню, что почти все производство бронетанковой техники на Украине проходило в тесной кооперации с Российской Федерацией.

- Какая теперь ситуация с ремонтом боевых машин не на заводах, а в полевых условиях?

- За четыре с половиной года войны работа ремонтников вышла, так сказать, на плановый режим. Это уже повседневная деятельность. Ремонт освоен, он происходит в течение определенного времени. Ремонтные подразделения получили потенциал, научили людей, - словом, работа идет. Вопрос об укомплектовании соответствующим оснащением и техникой - на завершающем этапе. Уже начали поступать в войска танкоремонтные мастерские, передвижные зарядные аккумуляторные станции, которые прошли модернизацию в Виннице на одном из предприятий концерна "Укроборонпром". Также завершены испытания и допущены к эксплуатации БРЭМ львовского производства. Совершенствование мастерства ремонтников - это задача командиров ремонтных подразделений и они над этим постоянно работают.

- Если можно, то скажите несколько слов о легкой бронетехнике.

- Мы имеем насущную необходимость в БМП для комплектования подразделений, потребность в комплектовании резервных подразделений. На сегодня альтернативы БМП, к сожалению, нет. Есть определенные предложения, и эти машины надо закупать, потому что, как я уже неоднократно подчеркивал, лучше, когда в районе боевых действий военнослужащий эксплуатирует БМП-1, чем школьный автобус. Что же касается колесной техники, такой, как БТР-3 и БТР-4Е, то, к сожалению, наши предприятия не могут обеспечить потребности вооруженных сил Украины в тех объемах, которые мы требуем. Прежде всего надо работать над качеством этой продукции, а именно качество должно стоять на первом месте. Эксплуатируя технику, военнослужащий не должен думать о гарантийных обязательствах, если она выйдет из строя. Он должен быть уверен в машине, чувствовать себя защищенным. Я думаю, что руководство ГК "Укроборонпром" должен делать акцент именно на качестве техники.

Государство выделило деньги, контракты есть, работа идет.

Центральное бронетанковое управление занимается ремонтом машин, чтобы улучшить их характеристики. Например, постоянно происходит совершенствование БРДМ, обеспечиваем этой техникой войска к моменту перевооружения. Это переходный период, а затем эти машины будут выведены из штата, поставлены на соответствующие виды хранения для формирования резерва, войска будет перевооружены теми образцами, производство которых освоили наши государственные предприятия.

Например, уже завершена опытная эксплуатация тактической боевой колесной машины "Дозор". Эти машины прошли в одной из бригад в среднем по 15-20 тыс. км, есть характерные поломки, на которые уже обращено внимание конструкторов, надо доработать две-три номенклатуры, и будет уже совершенная машина. Собственно, именно для того и существует опытная эксплуатация.

Беседовал Александр ШУЛЬМАН, "Народна армiя"

Начальник Центрального бронетанкового управления вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник (c) www.na.mil.gov.ua