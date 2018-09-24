Оборонные расходы России в ближайшие три года существенно не изменятся

Как пишет Алексей Никольский в статье "Расходы на оборону в ближайшие три года существенно не изменятся. Но затраты бюджета на прокуратуру и Следственный комитет несколько возрастут", опубликованной в газете "Ведомости", расходы Российской Федерации на оборону в ближайшие три года останутся примерно на том же уровне, что и в 2018 г., следует из законопроекта о федеральном бюджете на 2019-2021 гг. ("Ведомости" ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Так, в 2019 г. предусмотрено сокращение расходов по разделу "Национальная оборона" (включает в себя подавляющую часть оборонных расходов) на 118 млрд руб., в 2020 г. - рост на 105 млрд в сравнении с 2019 г., а в 2021 г. - рост на 141 млрд в сравнении с 2020 г. По словам человека, близкого к Минобороны, скорее всего, как и в прошлом году, министерство поставит вопрос об увеличении ассигнований в пределах 100-200 млрд руб. и, вероятно, этот запрос будет частично удовлетворен. В этом случае номинального сокращения расходов на оборону не будет, но фактически, с учетом инфляции, они сократятся. Не известно также, насколько запланированное на 2020-2021 гг. увеличение расходов сможет компенсировать инфляцию, говорит собеседник.

Прохождение боевой техники на смотре вооружения и военной техники по окончании основной фазы маневров "Восток-2018"на полигоне Цугол (Забайкальский край), 13.09.2018 (с) пресс-служба Президента Российской Федерации

Вице-премьер Юрий Борисов во вторник после совещания военно-промышленной комиссии в парке "Патриот" заявил, что расходы по основному разделу оборонного бюджета - на закупку и разработку вооружений - в ближайшие годы будут стабильными. Он также сообщил, что на заседании было принято решение начать разработку новой госпрограммы вооружений (ГПВ) с 2023 по 2033 г., которая сменит текущую ГПВ с 2018 по 2027 г. (ГПВ-2027). Ранее в феврале замдиректора профильного 46-го НИИ Минобороны Олег Ачкасов говорил в передаче "Военная приемка" на телеканале "Звезда", что Минобороны предлагает разработать новую ГПВ со сроками исполнения с 2021 по 2030 г., чтобы вернуться к прежнему пятилетнему циклу смены ГПВ, совпадающему с календарным десятилетием (в 2016-2017 гг. новая ГПВ не принималась в связи с макроэкономической нестабильностью). По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, это означает, что в течение первых четырех лет действия ГПВ-2027 на закупку, разработку и ремонт вооружений будет израсходовано не более 6 трлн руб. - затраты на эти цели составляют в среднем половину от расходов по разделу "Национальная оборона". Это составит менее трети от десятилетних расходов на ГПВ-2027, запланированных в размере 19 трлн руб. Таким образом, продолжится тенденция прежних ГПВ, когда большая часть расходов относилась на вторую пятилетку программы, а фактически расходы были на десятки процентов ниже, чем по плану. При этом, отмечает Макиенко, ГПВ-2027 будет при таком бюджете финансироваться все же более равномерно, чем прежняя ГПВ-2020, вступившая в силу в 2011 г.

Что касается расходов других силовых ведомств, то больше всего согласно законопроекту о трехлетнем бюджете с 2018 по 2021 г. вырастут затраты на прокуратуру и Следственный комитет (примерно на 18%), в то время как на остальные ведомства (ФСБ, МВД, ФСИН и др.) расходы за этот срок увеличатся в пределах 5-10% и даже могут в ряде случаев фактически уменьшиться из-за инфляции. Собеседник в органах прокуратуры предположил, что это вызвано необходимостью поднять зарплаты в СКР, в последнее время отставшие от других силовиков. При этом общая стабильность расходов косвенно подтверждает, что глобальных реформ вроде создания в 2016 г. Росгвардии не ожидается, говорит он.

(с) "Ведомости"

В свою очередь, об утвержденных Правительством России общих параметрах проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы пишет газета "Коммерсантъ" в материале Евгении Крючковой "Тонкий лед вписали в бюджетный прогноз. Белый дом одобрил планы формирования и расходов казны", сообщая, что в четверг, 20 сентября, на заседании правительства одобрен бюджетный пакет - в частности, проект казны на 2019-2021 годы, а также прогноз социально-экономического развития РФ не только на три года, но и впервые на шесть лет вперед. В макропрогнозе Минэкономики исходит из замедления роста ВВП России до 1,3% в 2019 году с перспективой достижения 3,3% по итогам шестилетки, а также постепенного снижения цен на нефть до $63,4 в 2019 году до $54 за баррель в 2024 году и укрепления среднегодового курса доллара с 63,9 руб. в 2019 году и до 68 руб. в 2024 году.

Особенностью этого пакета документов стало рассмотрение макропрогноза Минэкономики не только на традиционную трехлетку, но и на шесть лет - до 2024 года. Рост экономики РФ прогнозируется на уровне 1,8% в 2018 году, но в 2019-м ожидается замедление до 1,3%. Следующий год станет переходным, с "непростым", по словам главы Минэкономики Максима Орешкина, первым кварталом (на него придется повышение НДС, ожидается максимум замедления кредитной активности из-за волатильности на финансовых рынках - и подъем инфляции до около 5%). В целом по итогам 2019 года инфляция ускорится до 4,3% (против прогнозируемых на 2018 год 3,4%).

"Начиная с 2020 года восстановление экономического роста будет основываться на результатах реализуемых реформ и успешной реализации нацпроектов",- отметил Максим Орешкин. Рост ВВП ускорится до 2% в 2020 году, а в 2021-м составит 3,1%, в 2022 году - 3,2% и 3,3% в 2023-2024 годах. Инфляция в 2020 году прогнозируется на уровне 3,8%, а на 2021-2024 годы Минэкономики закладывает целевое значение в 4%. При этом, отметил глава Минэкономики, несмотря на рост НДС, сохранен подход к индексации тарифов на уровне целевой инфляции (около 4%) - изменение коснется только тарифов ЖКХ, для которых предполагается двухэтапная индексация (на 1,7% с 1 января и на оставшуюся часть с 1 июля). Как пояснил на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев, подход к прогнозу был "максимально осторожным". В Минэкономики ждут умеренного ухудшения внешних условий: замедления мирового экономического роста (ближе к 3%) и плавного снижения цен на нефть. В этом году среднегодовой курс доллара ожидается в 61,7 руб., в 2019-2020 годах он укрепится до 63,9 руб. и 63,8 руб., ослабление рубля постепенно продолжится до 68 руб. за $1 в 2024 году.

Также правительство одобрило проект бюджета на 2019-2021 годы ("Ъ" писал о его параметрах 6 сентября). Бюджет на следующую трехлетку будет профицитным (в 2019-м - 1,8%, в 2020-2021 годах 1,1% и 0,8% ВВП соответственно). Доходы прогнозируются на уровне почти 20 трлн руб., расходы - около 18 трлн руб. "Налоговые изменения и ресурсные возможности позволили нам включить дополнительные средства на финансирование национальных проектов (8 трлн за шесть лет.- "Ъ")",- отметил в четверг первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. Например, повышение с января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% увеличит доходы бюджета до 18% ВВП. При этом в бюджет не заложены крупные сделки по приватизации - активы в условиях санкций недооценены, заявил Антон Силуанов, добавив, что "достаточно обычных ресурсов для финансирования дефицита". Поступления от приватизации в 2019 году запланированы в размере 13 млрд руб., в 2020 году - 10,9 млрд руб., в 2021 году не предусмотрены. Объем ФНБ в 2019 году запланирован на уровне 7,8 трлн руб., к концу 2021-го ФНБ должен вырасти до 14,2 трлн руб. Средства фонда для "чистоты" бюджетного правила, отметил Антон Силуанов, целесообразно направлять на проекты за рубежом - но часть их пойдет в институты развития (в частности, на докапитализацию ВЭБа в размере 300 млрд руб.).

Проект бюджета должен быть к 1 октября внесен в Госдуму, где уже заявили о рассмотрении его в первом чтении 24 октября.