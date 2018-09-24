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24.09.2018
Военный паритет

"Гриффины" обеспечат безопасность суоходства в Персидскомй заливе

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Пуск УР MK-60 Griffin класса "поверхность-поверхность"
Пуск УР MK-60 Griffin класса "поверхность-поверхность" с борта прибрежного патрульного корабля USS Thunderbolt (PC 12), 16 сентября, Персидский залив.
Источник: navyrecognition.com

16-18 сентября 55-я комбинированная целевая группа (Combined Task Force (CTF) 55) 5-го флота ВМС США провела стрельбы УР Griffin Missile System (GMS) по высокоскоростным маневренным целям, сообщает navyrecognition.com 20 сентября.

В стрельбах в Персидском заливе участвовали прибрежные патрульные корабли USS Firebolt (PC 10), USS Monsoon (PC 4), USS Thunderbolt (PC 12), USS Hurricane (PC 3) и USS Sirocco (PC 6). Учения предназначались для защиты, в частности, тральщиков, от потенциальных угроз. Отмечается,ч то стрельбы прошли с "огромным успехом", корабли отточили навыки борьбы с катерами противника, которые могут атаковать американский флот в этом регионе.

Ракетная система GMS значительно расширяет возможности корабля в области самообороны и повышает возможности флота по обеспечению безопасности на море, главным образом, коммерческого судоходства.


USS Thunderbolt PC12.
Источник: navyrecognition.com
23.09.2018
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