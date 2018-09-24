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24.09.2018
Военный паритет

AAD 2018. Китай представил сверхлегкий вооруженный БЛА-вертолет

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БЛА Ziyan Blowfish I
Модель китайского беспилотного вертолета Ziyan Blowfish I с бомбовым вооружением.
Источник: armyrecognition.com

На Международной авиакосмической и оборонной выставке AAD 2018 (ЮАР) китайская оборонная промышленность представила беспилотный вертолет Ziyan Blowfish I с бомбовым вооружением, сообщает armyrecognition.com 21 сентября.

Вертолет создан компанией CATIC (China National Aero-Technology Import & Export Corporation), может летать от сверхмалых до средних высот, всепогодный, оснащен системой управления нового поколения. Наземная станция управления состоит из одного ПК (персональный компьютер), способного программировать разные сценарии полета, возможен автономный режим полета.

Масса БЛА от 9,5 до 12 кг, вертолет приводится в действие электродвигателем, грузоподъемность до 12 кг (три маленькие бомбы под корпусом), скорость от 70 до 90 км/ч, продолжительность полета 45-60 минут, устойчив к порывам ветра до 17 м/с при взлете и посадке, максимальная высота 5100 м, может эксплуатироваться от -20 до +55 градусов по Цельсию.

23.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ЮАР
Проекты
БПЛА
ИТ
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