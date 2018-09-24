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24.09.2018
Военный паритет

AAD 2018. Самоходный миномет на шасси джипа "Тойота"

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Бронированный автомобиль MAX3 (4х4) с минометом Thales Scorpion
Бронированный автомобиль MAX3 (4х4) с автоматическим/полуавтоматическим минометом Thales Scorpion калибра 81 мм.
Источник: armyrecognition.com

На выставке AAD 2018 в ЮАР местная оборронная компания SVI показала новый бронированный автомобиль MAX3 (4х4) с автоматическим/полуавтоматическим минометом Thales Scorpion калибра 81 мм, сообщает armyrecognition.com 20 сентября.

Для самозащиты машина, созданная на базе Toyota Land Cruiser, оснащена дистанционно управляемой турелью с пулеметом калибра 12,7 мм, установленной на крыше кабины. Силовая установка бензиновый двигатель V6, или дизельный V8.

Scorpion представляет собой интегрированную автоматизированную мобильную минометную платформу, весьма высока вероятность поражения цели первым выстрелом благодаря совершенной цифровой системе наведения. Миномет, установленный на одиночной паллетизированной платформе, может стрелять с темпом один выстрел менее чем за 15 секунд, что стало возможным благодаря баллистическим расчетам, эффективным методам наведения и поглощению отдачи после выстрела.

Несколько таких минометов, способных стрелять в любое время суток, могут объединяться в единую группу ("сеть") для максимально эффективного поражения цели.


Бронированный автомобиль MAX3 (4х4) с автоматическим/полуавтоматическим минометом Thales Scorpion калибра 81 мм.
Источник: armyrecognition.com
23.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
ЮАР
Компании
Thales
Toyota
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