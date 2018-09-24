DVD 2018. "Боксер" для британской армии станет реальностью

На выставке DVD 2018 в Милбруке (Великобритания) министр по оборонной промышленности Стюарт Эндрю представил колесную боевую машину (8x8) Boxer для британской армии, сообщает armyrecognition.com 22 сентября. Машина создана немецко-голландской промышленной группой ARTEC GmbH (ARmoured vehicle TEChnology), программа курируется Организацией по сотрудничеству в области вооружений OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation).

Британская армия намерена приобрести 500 машин этого типа. Министр объявил, что страна дала зеленый свет проекту, который обеспечит работой не менее 1000 человек в стране. Отныне ARTEC GmbH должна выбрать британского поставщика, в 2019 году будет сделано соответствующее объявление. Отмечается, что британские компании должны бороться за самый большой разовый заказ от МО страны.

Британское военное ведомство провело комплексный анализ рынка мотопехотной техники, состоящей 1) на вооружении, 2) поступающей на вооружение и 3) перспективной, находящейся в разработке. Анализ основывался на требованиях британской армии и на том, как лучше реализовать программу с точки зрения экономики и промышленности. Принятие на вооружение "Боксера" запланировано в 2023 году.

Конструкция ББМ разделена на две основные части - моторно-трансмиссионный отсек с водителем и отдельный модульный отсек в задней части корпуса. В варианте БТР в отсеке будут размещаться по четыре солдата в два ряда (на отдельных сиденьях со встроенными ремнями безопасности), пехотинцы входят и выходят через дверца в задней части корпуса (есть также люк для покидания машины в чрезвычайной ситуации). Корпус выполнен из тонкостенных стальных листов со слоем дополнительной пассивной брони для повышения уровня защищенности от баллистических угроз, корпус также защищен от мин, осколков и малокалиберных снарядов.

Силовая установка состоит из дизельного двигателя 8V199 TE20 компании MTU мощностью 530 кВт (720 лс. - прим. ВП), автоматической трансмиссии Allison HD4070 с семью передними и тремя задними передачами, машина может передвигаться со скоростью 105 км/ч, запас хода до 1000 км.