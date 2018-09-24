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24.09.2018
Военный паритет

ТРДДФ. США не захотели делиться "горячей частью"

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Двигатель GE F404
Двигатель GE F404.
Источник: Indian Aerospace Defence News

Один из важнейших проектов в рамках Инициативы по торговле и технологиям в области обороны (Defence Trade and Technology Initiative - DTTI), заключенной Индией и США для совместного производства оружия официально прекратил свое существование после финального раунда переговоров, проведенных совместной рабочей группой по технологии реактивного двигателя на базе Райт-Паттерсон ВВС США (Огайо), сообщает Indian Aerospace Defence News - IADN 21 сеyтября.

Переговоры, которые состоялись в июне, не достигли какого-либо прогресса. Обе страны решили не проводить больше переговоров из-за серьезных разногласий.

Должностные лица США и компании General Electric, которые входят в состав совместной рабочей группы по технологии реактивного двигателя, отказались передать Индии основные технологии ТРДДФ, которые США считают критическими, в частности, технологии "горячей части", однако были готовы рассмотреть сотрудничество по "холодной части", однако такой выборочный подход не устроил Индию. Новый двигатель предназначался для оснащения перспективного индийского истребителя нового поколения АМСА.

Еще одним препятствием стало то, что американцы не были заинтересованы в оказании технической помощи в решении проблем индийского двигателя Kaveri. Американцы потребовали полного доступа к технологиям "Кавери", чтобы оценить его техническое состояние, однако это совершенно не гарантировало положительное решение США помочь в разработке. Индия сочла, что не может делиться своими секретами с партнером, который, получив техническую документацию, на этом прекратит сотрудничество.

Французская аэрокосмическая компания Safran получила неограниченный доступ к Kaveri, что позволило французским специалистам провести консультации для решения технических проблем.

АМСА требует два двигателя с тягой 110 кН. Safran и европейский производитель двигателей Eurojet предложили Индии свои технологии для разработки двигателя совместно с Индией.

Таким образом, компания General Electric, которая рассматривалась в качестве наиболее вероятного партнера Индии по силовой установке АМСА после соглашения о поставке большой партии двигателей F404 для истребителей Tejas Mk1 и Mk1A с продолжением программы F414 на Tejas Mk2, потеряла свои ведущие позиции в переговорном процессе.

23.09.2018
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принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Франция
Продукция
Kaveri
Tejas
Компании
General Electric
Safran
Проекты
Истребитель 5 поколения
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9 комментариев
№1
24.09.2018 11:04
Интересно поделится ли Франция" Горячей частью" от sam-146???
0
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№2
24.09.2018 11:09
Переговоры, которые состоялись в июне, не достигли какого-либо прогресса. Обе страны решили не проводить больше переговоров из-за серьезных разногласий.
йййееее)))...мелочь, а приятно))...индийцы не тупые...это радует...хорошая новость))
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№3
24.09.2018 13:57
Цитата, q
Должностные лица США и компании General Electric, которые входят в состав совместной рабочей группы по технологии реактивного двигателя, отказались передать Индии основные технологии ТРДДФ, которые США считают критическими, в частности, технологии "горячей части", однако были готовы рассмотреть сотрудничество по "холодной части", однако такой выборочный подход не устроил Индию. Новый двигатель предназначался для оснащения перспективного индийского истребителя нового поколения АМСА.


Хорошо-бы американцы выдали индийцам в качестве технической помощи губозакатывающую машинку
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№4
24.09.2018 13:58
Цитата, q
Интересно поделится ли Франция" Горячей частью" от sam-146???

вопрос риторический, скорее всего у индийской стороны на спине рядом с отпечатком американского ботинка появится след от французского
0
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№5
24.09.2018 14:06
Ну, что же, у индийцев появились дополнительные аргументы поработать с нами... Может, поменьше говн...ся будут... Моск включат в переговорах...
0
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№6
24.09.2018 14:25
И это Ф404, который давно пройденный этап, а они хотели ещё что-бы РФ поделилась не то что Изделием 117 а замахнулись на Изделие 30. Если тот факт что Амеры их с Ф404 послали наконец не вобьёт в их головы что они не в позиции с которой можно наглеть, то индусам уже ничто не поможет.
0
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№7
24.09.2018 14:40
Цитата, q
не вобьёт в их головы что они не в позиции с которой можно наглеть, то индусам уже ничто не поможет.

не вобъёт, им давно уже никто помочь не может, хоть и многие пытаются, см. историю создания Tejas
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№8
24.09.2018 15:40
Не в тему но мне вот интересно, почему те кто пишут эти статьи даже спеллчек не используют или даже не перечитывают что написали, в противном случае ониб не написали "сеyтября". Они как бы деньги получают, профессионалы, не?
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№9
24.09.2018 20:29
Цитата, ID: 1701 сообщ. №7
не вобъёт, им давно уже никто помочь не может, хоть и многие пытаются, см. историю создания Tejas
Голод не тетка. Своего самолета пятого поколения у них нет. С американцами затык. Китайцы им не друзья. Так что остаемся только мы. А жить захочешь и не так раскорячешься.
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