ТРДДФ. США не захотели делиться "горячей частью"

Один из важнейших проектов в рамках Инициативы по торговле и технологиям в области обороны (Defence Trade and Technology Initiative - DTTI), заключенной Индией и США для совместного производства оружия официально прекратил свое существование после финального раунда переговоров, проведенных совместной рабочей группой по технологии реактивного двигателя на базе Райт-Паттерсон ВВС США (Огайо), сообщает Indian Aerospace Defence News - IADN 21 сеyтября.

Переговоры, которые состоялись в июне, не достигли какого-либо прогресса. Обе страны решили не проводить больше переговоров из-за серьезных разногласий.

Должностные лица США и компании General Electric, которые входят в состав совместной рабочей группы по технологии реактивного двигателя, отказались передать Индии основные технологии ТРДДФ, которые США считают критическими, в частности, технологии "горячей части", однако были готовы рассмотреть сотрудничество по "холодной части", однако такой выборочный подход не устроил Индию. Новый двигатель предназначался для оснащения перспективного индийского истребителя нового поколения АМСА.

Еще одним препятствием стало то, что американцы не были заинтересованы в оказании технической помощи в решении проблем индийского двигателя Kaveri. Американцы потребовали полного доступа к технологиям "Кавери", чтобы оценить его техническое состояние, однако это совершенно не гарантировало положительное решение США помочь в разработке. Индия сочла, что не может делиться своими секретами с партнером, который, получив техническую документацию, на этом прекратит сотрудничество.

Французская аэрокосмическая компания Safran получила неограниченный доступ к Kaveri, что позволило французским специалистам провести консультации для решения технических проблем.

АМСА требует два двигателя с тягой 110 кН. Safran и европейский производитель двигателей Eurojet предложили Индии свои технологии для разработки двигателя совместно с Индией.

Таким образом, компания General Electric, которая рассматривалась в качестве наиболее вероятного партнера Индии по силовой установке АМСА после соглашения о поставке большой партии двигателей F404 для истребителей Tejas Mk1 и Mk1A с продолжением программы F414 на Tejas Mk2, потеряла свои ведущие позиции в переговорном процессе.