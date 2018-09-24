AAD 2018. Показан ПТРК "Терминатор"

На выставке AAD 2018 (ЮАР) иорданская компания Jadara представила новый ПТРК Terminator-AT, сообщает armyrecognition.com 21 сентября. В настоящее время ракета готова к серийному производству и будет испытана вооруженными силами Иордании.

Ракета имеет диаметр 107 мм, ПТРК оснащен блоком наведения PUT-1. ПТУР может быть оснащена двумя типами боеголовок - фугасной и тандемной, предназначена для уничтожения танков, легкой БТТ, полевых укреплений на расстоянии от 100 до 2500 м, бронепробиваемость фугасной БЧ до 50 м, тандемной до 550 мм гомогенной стальной плиты.

"Терминатор" управляется по лазерному лучу (полуактивное наведение по прямой линии - semi-automatic command-to-line of sight, или SACLOS). На выставке оборудования и вооружения для спецназа SOFEX (Special Forces Operations Exhibition, Иордания) в мае этого года "Джадара" демонстрировала комплекс "Терминатор", установленный на дистанционно управляемой турели на легком транспортном средстве.