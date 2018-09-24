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24.09.2018
Lenta.ru

Израиль отказался прекращать удары по Сирии

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Авигдор Либерман
Авигдор Либерман.
Источник: Basel Awaidat / Flash 90

Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что планы России закрыть воздушное пространство над Сирией не изменят тактику его страны в регионе. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Kan.

"Мы действовали и будем действовать благоразумно и ответственно — и только в тех случаях, когда нет другого выбора. Поэтому наши планы не изменились и не будут меняться", — отметил Либерман.

Министр также заявил, что его страна не допустит превращения Сирии в плацдарм для иранской агрессии в отношении Израиля. Он признался в отсутствии намерений вступать в споры с Россией и выразил надежду на улучшение координации действий с обеих сторон.

Ответственность за инцидент с российским Ил-20, сбитым сирийскими средствами ПВО после атаки израильских истребителей F-16, как считает Либерман, целиком и полностью лежит на армии президента Сирии Башара Асада.

23 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обвинил Израиль в том, что тот ввел российскую сторону в заблуждение относительно места нанесения удара в Сирии 17 сентября, а также сообщил о планах атаки за минуту до ее начала.

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена действующая российская авиабаза Хмеймим). В результате катастрофы погибли 15 военнослужащих.

23.09.2018
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
F-16
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Башар Асад
Конашенков Игорь
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1 комментарий
№1
24.09.2018 14:46
Цитата, q
Министр также заявил, что его страна не допустит превращения Сирии в плацдарм для иранской агрессии в отношении Израиля

Ждите теперь новые ракетные удары от Ирана и ловушки от ПВО Сирии!

За подлость и убийство  нужно отвечать! КровьЮ...
+1
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