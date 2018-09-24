Египет закупает германский зенитный ракетный комплекс SLM c ракетами IRIS-T

Как сообщила немецкая газета "Rheinische Post", правительство Германии одобрило контракт на продажу Египту семи наземных зенитных ракетных комплексов средней дальности SLM производства германской компании Diehl Defence GmbH & Co. KG (входящей в состав группы Diehl). Информация об одобрении продажи ЗРК SLM Египту содержится в письме федерального министра экономики ФРГ Питера Альтмайера в комитет по экономике Бундестага 19 сентября 2018 года. Стоимость контракта и другие параметры контракта пока не сообщаются.

Элементы германского зенитного ракетного комплекса средней дальности Diehl Defence SLS/SLM, использующего модифицированную управляемую ракету IRIS-T. Слева пусковая установка варианта SLS в исполнении для Швеции на шасси двухзвенного бронированного гусеничного транспортера BAE Systems Hägglunds Bv 410. Правее стандартная пусковая установка варианта SLM на шасси автомобиля MAN SX 45 (8x8). Справа многофункциональная РЛС Saab Giraffe 4A c АФАР (c) Diehl Defence

В том же письме министра содержится уведомление Бундестага об одобрении германским правительством продажи Саудовской Аравии четырех наземных РЛС артиллерийской разведки (предположительно, речь идет о РЛС COBRA производства европейского консорциума Euro-Art International, сборка РЛС осуществляется германской компанией Нensoldt), а также об одобрении поставки 170 боевых частей и ракетных прямоточных твердотопливных двигателей (изготавливаемых германской компанией Bayern-Chemie/Protac, контролируемой европейским ракетным объединением MBDA) для производства управляемых ракет Meteor класса "воздух-воздух" для поставки Катару (для вооружения заказанных Катаром в Великобритании 24 истребителей Eurofighter Typhoon, сборка самих ракет Meteor осуществляется британским отделением MBDA). Иордании одобрена поставка 385 противотанковых систем производства компании Dynamit Nobel (имеются в виду РПГ Panzerfaust 3 или RGW 60/90).

Египет таким образом стал первым известным заказчиком ЗРК в исполнении Diehl SLM. Разработанный Diehl Defence при финансировании министерства обороны ФРГ комплекс SL/SLM использует в качестве зенитной ракеты производимую Diehl Defence модифицированную управляемую ракету класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенную более мощным двигателем. Дальность стрельбы ракетой в варианте ЗУР из вертикальной пусковой установки достигает 40 км, досягаемость по высоте - 20 км. Ракета использует дополнительное радиокомандное наведение (в сочетании с инерциально-спутниковой коррекцией) на основном участке траектории с захватом цели инфракрасной ГСН типа IIR на конечном участке.

Ранее данный комплекс в упрощенном варианте SLS был заказан в небольших количествах Швецией (поставка должна быть начата в 2019 году) и Норвегией. Вооруженные силы Германии планируют использовать ракеты данной системы для интеграции в состав намечаемого к приобретению комплекса ПВО и ПРО MEADS.

Приобретаемый Египтом комплекс SLM должен дополнительно включать многофункциональную РЛС обнаружения и сопровождения целей, тип которой пока что неизвестен. В первоначальных испытаниях в составе комплекса использовалась РЛС серии Saab Giraffe (в частности, АМВ), однако в 2014 году проводились демонстрационные стрельбы с австралийской многофункциональной РЛС CEA Technologies CEAFAR с АФАР (в варианте для данного ЗРК РЛС обозначалась GBMMR). При этом исполльзовалась система управления и связи BMD-Flex датской компании Terma A/S и система боевого управления Oerlikon Skymaster производства Rheinmetall Air Defence,

Зенитный ракетный комплекс средней дальности Diehl Defence SLM в исполнении с австралийской многофункциональной РЛС CEA Technologies CEAFAR (GBMMR) с АФАР (на заднем плане) (с) CEA Technologies

Запуск модифицированной ракеты IRIS-T из вертикальной пусковой установки зенитного ракетного комплекса средней дальности Diehl Defence SLM во время демонстрационных стрельб на полигоне в Оверберге (ЮАР), 14.01.2014 (с) Diehl Defence