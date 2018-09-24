Китай согласился стать партнером авиасалона МАКС-2019

КУНЬМИН (Китай), 21 сен - РИА Новости. Китай станет партнером России на МАКС-2019, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Впервые мы изменим формат Международного авиационно-космического салона МАКС. Мы предложили Китаю стать страной-партнером", - сказал он.

По словам Мантурова, "коллеги согласились и приняли наше приглашение".

Министр также напомнил, что несколько лет назад Россия пригласила Китай стать страной-партнером на выставке "Иннопром" и, как всегда, "она была представлена на достойном уровне, масштабно".

Международный авиационно-космический салон пройдет в подмосковном Жуковском летом следующего года.