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24.09.2018
РИА Новости

Китай согласился стать партнером авиасалона МАКС-2019

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Авиационно-космический салон МАКС
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

КУНЬМИН (Китай), 21 сен - РИА Новости. Китай станет партнером России на МАКС-2019, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Впервые мы изменим формат Международного авиационно-космического салона МАКС. Мы предложили Китаю стать страной-партнером", - сказал он.

По словам Мантурова, "коллеги согласились и приняли наше приглашение".

Министр также напомнил, что несколько лет назад Россия пригласила Китай стать страной-партнером на выставке "Иннопром" и, как всегда, "она была представлена на достойном уровне, масштабно".

Международный авиационно-космический салон пройдет в подмосковном Жуковском летом следующего года.

21.09.2018
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Страны
Китай
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МАКС-20XX
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