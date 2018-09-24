2050. Армия США подходит к разработке боевой техники нового поколения

Армия США стремится создать новую боевую технику, способную обеспечить удовлетворение ее требований до 2050 года и далее, сообщает armyrecognition.com 21 сентября.

В настоящее время возможности боевой техники, которая была создана несколько десятилетий назад, начинают "ослабевать", поэтому нужны образцы техники поля боя нового поколения. Программа получила название Next Generation Combat Vehicle Cross-Functional Team, или NGCV CFT, директором программы (координатором) назначен бригадный генерал Росс Кофман. Эта группа состоит из гражданских и военных специалистов высокого класса, соответствующие вопросы будут рассматриваться на Конференции Армии США 9 октября в Вашингтоне.

В настоящее время программа NGCV CFT состоит из следующих проектов:

Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV - бронированная многоцелевая машина);

Mobile Protected Firepower (MPF - мобильная система огневой поддержки);

Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV - опционально управляемая (экипажная/безэкипажная) боевая машина);

future robotic combat vehicles (RCV - роботизированная боевая машина будущего);

next generation main battle tank (основной боевой танк нового поколения).

Программы AMPV и MPF находятся на стадии закупок, машины проходят ограниченное тестирование в войсках (недавно Совет по надзору за требованиями армии США одобрил документ по развитию возможностей MPF). В данное время команда разработчиков сосредоточена на работах по OMFV, которая должна прийти на смену БМП Bradley Fighting Vehicle (BFV), а также по выявлению технологий для создания роботизированной боевой машины и основного боевого танка.

OMFV должна уметь выполнять дистанционно управляемые боевые операции, пока экипаж находится вне машины. Десант не более 6 солдат, две машины должны транспортироваться одним самолетом С-17 и быть готовыми к бою через 15 минут. Машина должна вести эффективные боевые действия в условиях городской застройки, обладать большой огневой мощью, броневая защита должна защищать машину на современном и будущем поле боя. Машина должна обладать большим запасом для модернизации по интеграции будущих технологий, большим запасом хода и топливной экономичностью, высокой надежностью агрегатов, узлов и деталей.