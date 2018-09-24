Войти
24.09.2018
Lenta.ru

В Израиле выразили опасение из-за возможной мести России за сбитый Ил-20

767
0
+7
Ил-20
Ил-20.
Источник: Александр Рыбальченко / РИА Новости

Ответные действия России на инцидент с Ил-20 в Сирии могут привести Израиль к подрезанию крыльев и ограничению зоны полета израильских ВВС на территории Арабской Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское издание Haaretz.

По информации СМИ, Израиль надеется, что российский ответ ограничится закрытием неба над САР всего на неделю, и Москва не станет запрещать полеты вблизи своих баз. В противном случае израильские истребители не смогут наносить удары по территориям севернее Дамаска. Также жесткие меры России могут привести к созданию безопасных зон для правительственных войск Сирии и "Хезболлы", и дадут возможность Ирану укрепить свои позиции в регионе.

Издание пишет, что, отвечая на вопрос о будущих налетах израильской авиации, министр обороны Авигдор Либерман "совершил больше маневров уклонения, чем российские летчики сбитого Ил-20".

О крушении российского самолета-разведчика Ил-20 стало известно 17 сентября. Самолет был сбит системой ПВО Сирии, активированной после авиаудара израильских ВВС. На борту самолета находились 15 российских военнослужащих.

По версии российской стороны, израильские летчики на F-16 подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии, в результате чего он был сбит ракетой сирийского комплекса С-200. В Израиле утверждают, что их истребители в момент ЧП уже вернулись на свою территорию.

23.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
F-16
С-200
Похожие новости
24.09.2018
Истребители и Ил-20 развели во времени
21.09.2018
Крушение Ил-20 Израиль отчитался перед Москвой
21.09.2018
Систему "свой—чужой" не устанавливают на экспортируемое из РФ вооружение
21.09.2018
Случаев передачи системы "свой-чужой" не было, заявили в Минобороны
20.09.2018
14 из 15: в списке погибших на борту Ил-20 нет одного человека
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.09 20:44
  • 25
Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300
  • 24.09 20:29
  • 9
ТРДДФ. США не захотели делиться "горячей частью"
  • 24.09 19:46
  • 1
Состояние и перспективы бронетанковой техники вооруженных сил Украины
  • 24.09 19:31
  • 2
Развернутые в рамках «Анаконда-18» и «Trident Juncture-2018» войска НАТО останутся у границ Беларуси и России?
  • 24.09 19:30
  • 7511
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.09 19:30
  • 21
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.09 19:06
  • 703
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.09 18:47
  • 1
ВМС США не спешат расстаться с программой LCS
  • 24.09 18:36
  • 1
Британия решила создать кибервойска для нападения на Россию
  • 24.09 18:21
  • 122
Будущее - прошлое АСУВ "Маневр" - ВЫВОДЫ
  • 24.09 17:43
  • 5
Россия и Китай договорились ускорить переговоры по проекту тяжелого вертолета
  • 24.09 17:43
  • 273
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 24.09 17:37
  • 5
Корабли ВМС Украины прошли под арками Крымского моста
  • 24.09 15:59
  • 1
Япония протестирует модель космического лифта
  • 24.09 15:42
  • 4
Истребители и Ил-20 развели во времени