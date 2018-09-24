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24.09.2018
ТАСС

Корабли и авиация ЮВО в ходе учений усовершенствовали навыки борьбы с крылатыми ракетами

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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Архивное фото
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владислав Белогруд

В учениях задействовали более 130 ротных тактических групп

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Авиация и корабельные группы Южного военного округа (ЮВО) в ходе ротных тактических учений усовершенствовали навыки борьбы с крылатыми ракетами в Черном и Каспийском морях. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

По данным пресс-службы округа, более 130 ротных тактических групп из состава соединений и воинских частей ЮВО было задействовано в тактических учениях в летнем периоде обучения 2018 года.

"Корабельные группы, авиация, ПВО и радиотехнические части округа ежедневно совершенствовали навыки борьбы с крылатыми ракетами в акваториях Черного и Каспийского морей и продолжают делать это сегодня. В ходе развития методов противодействия вероятным угрозам разработаны и введены в практику новые нормативы применения беспилотной авиации, комплексов разведки, автоматизированных систем управления, управления разведывательно-ударными действиями, применения высокоточных средств поражения", - цитирует пресс-служба слова командующего.

Дворников также сообщил, что впервые в едином замысле двусторонних ротных тактических учений подразделений общевойсковых объединений и соединений морской пехоты Каспийской флотилии и Черноморского флота было проведено около 20 специальных и тактико-специальных учений. Учения прошли на территории 30 общевойсковых полигонов, расположенных в условиях горной местности, морского побережья, лесных массивов и степи.

По словам командующего, интенсивность боевой подготовки войск ЮВО в летнем периоде обучения "однозначно возросла". Впервые в этом году к проведению ротных тактических учений привлекли все ротные тактические группы соединений и воинских частей округа. Ранее к учениям привлекалось не более 10% рот и равных им подразделений. Все двусторонние ротные тактические учения носили межвидовой характер.

"С наступлением очередного этапа боевой подготовки соединений и воинских частей Южного военного округа интенсивность учений станет еще выше и масштабнее. Впереди - проведение батальонных тактических учений, которые продолжат учения бригадного и дивизионного уровня. Главным экзаменом выучки войск в летнем периоде обучения станут командно-штабные учения на Владикавказском и Прикаспийском направлениях между объединениями округа", - передает пресс-служба слова Дворникова.

23.09.2018
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