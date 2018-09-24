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24.09.2018
ТАСС

Военные готовят аэродромы на юге России для базирования истребителей пятого поколения

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Истребитель пятого поколения Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Первая серийная машина поступит в войска в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Аэродромы Южного военного округа будут реконструированы для базирования истребителей пятого поколения Су-57, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе округа.

Как пояснили в пресс-службе, в штабе округа в Ростове-на-Дону прошло заседание военного совета, на котором с докладом выступил командующий объединением ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

"Генерал-лейтенант доложил о ходе строительства и реконструкции аэродромов округа для перспективного базирования и эксплуатации современных истребителей Су-57, а также о завершении благоустройства позиций боевого дежурства зенитных ракетных дивизионов С-400 и "Панцирь-С" в Крыму, Ростовской области и на Кубани", - уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что по итогам 2018 года на вооружение объединения поступит более 80 единиц новейшей техники. "В числе модернизированных образцов в округ поступили фронтовые бомбардировщики Су-24М, оборудованные аппаратурой автоматизированного целеуказания СВП-24, что позволит существенно усовершенствовать систему управления авиацией", - привели в пресс-службе слова Севостьянова.

В конце августа Минобороны РФ подписало контракт на поставку к 2020 году двух самолетов Су-57, первая серийная машина будет передана военным в 2019 году.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнен по технологии "стелс" с широким применением композиционных материалов, способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе мощный бортовой компьютер (так называемый электронный второй пилот), разнесенную по корпусу радарную систему и ряд других новшеств, в частности, он несет вооружение внутри фюзеляжа.

23.09.2018
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8 комментариев
№1
24.09.2018 02:12
Ростовский полк С-300 скоро получит С-400 судя по стаье, он как бы не последний на с-300 в юво.
0
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№2
24.09.2018 04:57
Цитата, SteSus сообщ. №1
Ростовский полк С-300 скоро получит С-400 судя по стаье, он как бы не последний на с-300 в юво.
Из строевых да,а так в Ашулуке все еще юзают несколько дивизионов различных версии С-300.По статье много вопросов
Цитата, q
"В числе модернизированных образцов в округ поступили фронтовые бомбардировщики Су-24М,
Вопрос куда они могли поступить,Морозовск полностью перешел на Су-34,остается только Саки,морякам.
0
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№3
24.09.2018 10:00
Скорее всего Крымск, менее вероятно Миллерово.
0
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№4
24.09.2018 10:14
Цитата, ID: 19185 сообщ. №3
Скорее всего Крымск, менее вероятно Миллерово.
Но в Крымске и Миллерово стоят ИАП,в Крымске на Су-27СМ,в Миллерово на Су-30СМ,может делают смешанные...
0
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№5
24.09.2018 13:31
Цитата, q
Аэродромы Южного военного округа будут реконструированы для базирования истребителей пятого поколения Су-57

Может хоть для Су-57 начнут строить  защитные капониры.

Сейчас вновь начинается грандиозная стройка на аэродромах России и на наших базах за рубежом. Кстати, этому учит и наш сирийский опыт. Оказалось, мало защитить аэродром Хмеймим новейшими зенитными комплексами С-400 и «Панцирь-С». Ведь они не смогут защитить, например, от минометного обстрела скрытно проникшей диверсионной группы. Минимизировать ущерб от любых таких неприятностей как раз и позволяют железобетонные самолетные укрытия, которые сверху, как правило, засыпают слоем грунта.
Помимо защиты от ударов авиации и крылатых ракет у ангаров был еще одни несомненный плюс — самолеты в таких укрытиях могли не бояться непогоды и сезонного перепада температур. Нахождение в капонирах облегчало техническое обслуживание, особенно зимой. Еще один фактор — такие укрытия обеспечивают маскировку авиатехники, ведь с высоты непонятно, есть самолет в ангаре или нет.
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№6
24.09.2018 13:49
Цитата, штурм сообщ. №5
несомненный плюс — самолеты в таких укрытиях могли не бояться непогоды и сезонного перепада температур.
В случае с Су-57 это, скорее всего, основная причина.
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№7
24.09.2018 14:15
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
Вопрос куда они могли поступить,Морозовск полностью перешел на Су-34,остается только Саки,морякам.
Скорее всего аэродром Мариновка в Волгоградской области.
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№8
24.09.2018 14:50
Цитата, SteSus сообщ. №7
Скорее всего аэродром Мариновка в Волгоградской области.
Да вы правы,Волгоградская в ЮВО, я по ошибке отнес ее к ЦВО и да там завершилось развертывание полка,передали самолета  Морозовска,но по сути это передача внутри округа.
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