Ту-95МС к ответному удару готов

Капитальный ремонт и модернизация позволят русскому "Медведю" летать до середины XXI века

Сегодня, как никогда раньше, возросла роль Дальней авиации ВКС России в качестве "длинной руки" государства, способной быстро отреагировать на любую кризисную ситуацию. Это делает жизненно необходимым поддержание российских "дальников" на уровне, не уступающем их заокеанским аналогам. При этом основой авиационного парка Дальней авиации и основной стратегической силой ВКС России до сих пор являются достаточно старые самолеты Ту-95МС. Впрочем, основная машина стратегической авиации США - еще более "пожилые" "стратосферные крепости" B-52H.

Ту-95МС представляет собой дозвуковой стратегический самолет-носитель крылатых ракет с четырьмя турбовинтовыми двигателями НК-12МП. Его серийное производство осуществлялось на таганрогском заводе "ТАВИА" (ныне – Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева) и на самарском заводе "Авиакор". Всего было выпущено более 90 самолетов, последний – в 1992 году.

Самолеты этого типа вполне отвечают современным требованиям, но для сохранения этой техники и продления сроков ее эксплуатации необходимо регулярно проводить ремонт машин, в том числе с установкой того или иного нового оборудования. Все это позволяет сохранять технику в строю, а также повышать ее тактико-технические характеристики.

В наши дни Ту-95МС регулярно проходят капитально-восстановительный ремонт на ТАНТК, входящем в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Более того, проведение капитального ремонта и модернизации самолетов Ту-95МС Дальней авиации российских ВКС, а также самолетов Ту-142 различных модификаций авиации ВМФ России является важной составляющей в производственной деятельности ТАНТК. Очередной Ту-95МС с бортовым номером "54" был передан экипажу Дальней авиации после проведения капитального ремонта в Таганроге 11 сентября этого года.

Однако новый век и изменившаяся геополитическая обстановка поставили перед Дальней авиацией новые задачи, что потребовало проведения не только капитального ремонта, но и модернизации данного авиационного комплекса, и работа в этом направлении уже ведется.

Как сообщил журналистам генеральный директор ПАО "Туполев" (также входит в состав ОАК) Александр Конюхов, работы по созданию опытного образца глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ уже начались. "К работам по созданию опытного образца глубоко модернизированного Ту-95МСМ в Таганроге приступили в 2018 году. К концу 2019 года по плану состоится первый полет этого самолета", – подчеркнул Александр Конюхов. По его мнению, испытания Ту-95МС в новом облике займут от полутора до двух лет. "Модернизация самолетов строя начнется в 2021 году", – добавил глава "Туполева".

В рамках глубокой модернизации самолетов Ту-95МС предусмотрено оснащение этих машин двигателями и воздушными винтами с улучшенными характеристиками, новым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и системой управления вооружением "с расширенной номенклатурой применяемых средств поражения".

Модернизация бортовой радиоэлектроники позволит Ту-95МСМ применять новые высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-555, Х-101 и Х-102. Самолет может нести восемь ракет типа Х-101 или Х-102 на четырех балочных держателях под крылом. При этом остается возможность применения и старых ракет Х-55, Х-55СМ, а также новых Х-555 – эти крылатые ракеты подвешиваются на пусковое устройство в фюзеляжном отсеке вооружения.

Напомним, что самолеты Ту-160 и Ту-95МС были задействованы в сирийской операции, это стало их первым боевым применением. По словам министра обороны Сергея Шойгу, во время операции в Сирии российские "стратеги" Ту-160 и Ту-95МС нанесли 66 ударов крылатыми ракетами по объектам террористов, поразив все назначенные им цели.

Президент ОАК Юрий Слюсарь так определил цели глубокой модернизации самолетов Ту-95МС в модификацию Ту-95МСМ: "Модернизация позволит существенно увеличить точность навигации и показатели надежности, расширить возможности по ведению попутной оптической и радиоразведки, продлить срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшить взлетно-посадочные характеристики самолета".

Кроме того, в настоящее время ведутся государственные испытания ракетоносца Ту-95МС с модернизированным двигателем НК-12МПМ – они завершатся до конца 2018 года. "Испытания идут успешно, государственные совместные испытания – мы завершим уже к концу этого года", – заявил Александр Конюхов. Он отметил, что в ходе испытаний стратегический ракетоносец Ту-95МС с модернизированными двигателями подтверждает заявленные конструкторами характеристики.

Важность поддержания ресурса, срока службы и модернизации ветеранов российских ВКС, заключается в том, что на сегодняшний день заменить Ту-95МС в боевом строю пока нечем. Проект ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) только начал разрабатываться, и до того момента, когда новый авиационный комплекс пойдет в серию, пройдет минимум десятилетие, а что касается Ту-160М2, то восстановление производства новой модификации "Белого лебедя" также потребует много времени и немалых ресурсов.

Прошедший же модернизацию и оснащенный перспективными системами оружия, включая высокоточные крылатые ракеты различных типов, Ту-95МСМ является мощным ударным авиационным комплексом, способным эффективно действовать вплоть до середины XXI века.

Александр Андреевич Манякин – независимый военный эксперт.